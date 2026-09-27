Napoli, in bilico anche il rinnovo di Meret: presto l’incontro tra Manna e l’agente!

Alex Meret e il Napoli verso il confronto decisivo sul rinnovo: l’agente Pastorello incontrerà la dirigenza entro dicembre 2026 per definire il futuro del portiere.

Meret e il contratto in scadenza: le valutazioni del Napoli

Il portiere ha sottoscritto un accordo che scade a giugno 2027, una scadenza che impone al club e all’entourage del giocatore di chiarire le intenzioni nei prossimi mesi. Come riporta TMW, il summit tra Federico Pastorello e la società partenopea potrebbe materializzarsi entro fine anno. Meret, arrivato a Napoli otto anni fa, aveva iniziato questa stagione da titolare prima di subire un infortunio che lo terrà fuori dalla competizione fino al rientro dalla prossima sosta.

Alex Meret durante l’allenamento con la maglia del Napoli

Titolarità e prolungamento: il nodo da sciogliere

Qual è il vero ostacolo al rinnovo? La conferma come protagonista indiscusso. Un eventuale prolungamento dipenderà direttamente dal ruolo che il Napoli intenderà assegnargli: se la società offrirà continuità e fiducia, il rinnovo diventa naturale, altrimenti le parti potrebbero decidere di separarsi. Uno scenario differente comporterebbe una valutazione più complessa tra club e agente.

Nel frattempo, Meret concentra i suoi sforzi sul recupero dall’infortunio muscolare. L’obiettivo immediato è tornare a disposizione nei tempi previsti e riconquistare la titolarità nelle gerarchie di Allegri. Solo sul campo potrà dimostrare il suo valore e rafforzare la posizione negoziale in vista del confronto con la dirigenza.

Il dialogo tra Pastorello e il Napoli entro fine 2026 sarà decisivo per tracciare il percorso futuro del portiere. La volontà del giocatore di restare è evidente, come affermato anche in interviste precedenti, ma la società dovrà comunicare chiaramente quale sarà il suo ruolo nella progettazione tecnica dei prossimi anni. Senza questa chiarezza, il rinnovo del contratto di Meret resterà in sospeso.