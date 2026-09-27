Rrahmani blinda il Napoli fino al 2029: ecco l’ingaggio del rinnovo

Amir Rrahmani rinnova con il Napoli fino al 2029 con un ingaggio di circa 3,8 milioni di euro a stagione. L’accordo consolida la permanenza del difensore kosovaro nel progetto azzurro.

Rrahmani-Napoli: il rinnovo che blinda la difesa

Il centrale arrivato nel 2020 ha respinto ricche offerte dalla Premier League, dalla Turchia e dall’Arabia Saudita negli ultimi mesi. Il Napoli ha scelto di non cedere a nessuna pressione esterna, confermando Rrahmani come colonna portante della retroguardia. L’attuale contratto scade nel 2027 con opzione per il 2028, ma ora la continuità è garantita fino ai 35 anni del difensore.

L’adeguamento economico a 3,8 milioni annui rappresenta un segnale chiaro della società: il giocatore non è semplicemente un titolare, bensì un leader dello spogliatoio intorno al quale costruire il futuro.

La decisione arriva in un momento cruciale, con Massimiliano Allegri che ha già individuato in Rrahmani il perno tattico della difesa. In questo inizio di stagione il kosovaro ha accumulato 6 presenze e 540 minuti di gioco, mantenendo una continuità di rendimento che lo rende insostituibile.

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Quale valore strategico ha Rrahmani per Allegri?

L’affidabilità tattica e l’esperienza sono gli elementi che rendono il difensore centrale nel progetto dell’allenatore. Non si tratta solo di qualità tecniche, ma della capacità di garantire stabilità a un reparto che richiede leadership assoluta. Rrahmani conosce i meccanismi difensivi del Napoli da sei anni e rappresenta un punto di riferimento anche per i compagni più giovani.

Il rinnovo fino al 2029 trasforma il kosovaro in una figura di continuità nel medio termine. Mentre altri rinnovi rimangono in bilico, il Napoli ha scelto di investire su chi ha già dimostrato lealtà e rendimento costante. L’ingaggio di 3,8 milioni riflette il suo peso reale all’interno delle gerarchie, blindando il difensore da ogni tentativo esterno di strappo.