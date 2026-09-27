Napoli, Lucca ha l’appoggio della squadra: cosa cambia per gennaio

Lorenzo Lucca non sta convincendo: le prestazioni sono deludenti, i gol stentano ad arrivare e la pazienza si sta esaurendo. Tutti motivi per cui è possibile ipotizzare una partenza a gennaio, ma lo spogliatoio non ci sta e difende apertamente l’attaccante.

Lo spogliatoio del Napoli difende Lucca

La stagione di Lorenzo Lucca non si sta sviluppando nel migliore dei modi: in estate si è lavorato tanto e con fiducia per rivitalizzare un giocatore per il quale si è intrapreso un percorso economicamente significativo. Tuttavia, i risultati non sono arrivati e si è spesso parlato di bocciatura di possibile partenza nel mercato di gennaio. Ebbene, lo spogliatoio del Napoli pare non essere d’accordo. Come svela il Corriere dello Sport, la squadra sta sostenendo apertamente l’attaccante italiano, cercando di mantenere alto il livello di fiducia e motivazione. Al contempo, anche Allegri non molla e cerca di fargli sentire l’importanza del suo ruolo.

Cosa cambia sul mercato?

Gli azzurri dovranno chiaramente tenere conto del rapporto positivo di Lorenzo Lucca con lo spogliatoio del Napoli in vista del mercato di gennaio. Teoricamente, l’idea del club è quella di un nuovo prestito per valorizzarlo altrove, ma potrebbe non essere così. Verissimo che Allegri ha sempre chiesto un attaccante con caratteristiche diverse, ma la presenza di Lucca non è esclusa a priori. Dunque, la partenza non è affatto confermata, ma serve un cambio del rullino di marcia e iniziare a dimostrare sul campo.