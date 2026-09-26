Napoli, Alisson Santos accelera il rientro: si avvicina il suo ritorno in campo!

Alisson accelera il recupero dopo lo stop con l’Arsenal: il brasiliano tornerà presto disponibile per il Napoli, secondo il Corriere dello Sport, rinforzando le soluzioni sulla fascia sinistra per Allegri.

Alisson: il rientro si avvicina dopo l’infortunio

L’esterno arrivato dallo Sporting aveva accusato un problema muscolare durante la sfida contro l’Arsenal e da allora è fermo ai box. Le buone notizie arrivano dalla sosta internazionale, che consente al brasiliano di recuperare senza ulteriori stress agonistico. La pausa del calendario rappresenta un’occasione concreta per accelerare i tempi di recupero e riconsegnare al tecnico un jolly offensivo importante per gli equilibri tattici.

La rosa del Napoli spera di ritrovare quanto prima una pedina che manca da settimane. Allegri avrà presto a disposizione un’alternativa in più sulla corsia di sinistra, dove la continuità era stata compromessa dall’assenza prolungata. Il recupero non è marginale considerando le esigenze della squadra in questa fase della stagione: l’esterno offre dinamismo e capacità di spinta che l’organico risente.

Alisson in azione durante la partita

La sosta internazionale accelera il recupero del brasiliano

Qual è il valore aggiunto di questa finestra di riposo per il Napoli? La possibilità concreta di ritrovare più giocatori contemporaneamente, riducendo il carico fisico su coloro che hanno subito rallentamenti. Alisson potrà lavorare in maniera mirata presso il centro di allenamento partenopeo, senza il peso delle partite ufficiali, e avvicinarsi gradualmente alla forma ottimale richiesta dal calcio di Allegri.

L’esterno brasiliano rappresenta una soluzione tattica consolidata, capace di fornire profondità sulla fascia e creare superiorità numerica nei momenti offensivi.