Napoli, allarme Anguissa: l’Inter piomba sul centrocampista

La situazione contrattuale di André-Frank Zambo Anguissa continua a tenere banco in casa Napoli: sono in corso le trattative per il rinnovo del contratto, ma non si giunge a un accordo. E l’Inter osserva da vicino, pronta ad acquistarlo a parametro zero.

Anguissa piace all’Inter: Milan e Juve sullo sfondo

Il rinnovo di Frank Anguissa con il Napoli si complica sempre di più: la richiesta di ingaggio da 6 milioni di euro complica le trattative e l’accordo appare piuttosto distante al momento. Dunque, i contatti proseguono ma a rilento e, come se non bastasse, gli inserimenti delle rivali in Serie A non aiutano le parti a venirsi incontro. Infatti, segnala Tuttosport, soprattutto l’Inter si è piazzata sullo sfondo, pronta a fare un investimento per rinforzare il centrocampo. Sullo sfondo, però, resiste l’interesse anche di Juventus e Milan.

Vale la pena fare uno sforzo?

Sicuramente gli interessamenti delle tre rivali italiane complica la situazione tra Anguissa e il Napoli, che non sarebbe disposto ad offrirgli un aumento di stipendio così elevato. D’altronde, tenuta fisica e rendimento sono in picchiata e servono segnali di una netta ripresa da parte del camerunense qualora volesse guadagnare un aumento così importante. Oppure, come ribadito da Manna, ci si separarerà senza troppi problemi.