Futuro Anguissa, il rinnovo è sempre più in dubbio: spunta anche l’Inter!

Frank Anguissa e l’Inter, una storia di mercato che dura da anni. Secondo Tuttosport, i nerazzurri monitorano il centrocampista camerunense del Napoli da diverso tempo e potrebbero affondare il colpo a fine stagione.

Anguissa, l’Inter lo segue da quasi un decennio

L’interessamento non è recente. L’ex direttore sportivo dell’Inter Ausilio aveva già osservato Anguissa quando militava nell’Olympique Marsiglia tra il 2016 e il 2018, senza però avviare una trattativa concreta. Poi il camerunense si trasferì al Fulham. Ma l’Inter non ha mai smesso di tenere gli occhi addosso al giocatore, che nel frattempo è diventato una colonna del centrocampo partenopeo.

Nel gennaio 2025, quando il contratto di Anguissa con il Napoli era in scadenza, i nerazzurri hanno riaperto il discorso. De Laurentiis però ha bloccato tutto utilizzando l’opzione di rinnovo in proprio favore, impedendo ai milanesi di affondare il colpo. Una mossa che ha rinviato lo scontro diretto tra i due club, ma non lo ha risolto.

Anguissa e il Napoli esultano dopo il gol in partita

Napoli-Anguissa: il rinnovo che non decolla

Oggi la situazione è completamente diversa. Il Napoli e Anguissa non hanno ancora trovato un accordo per estendere il contratto oltre il 30 giugno 2027. Questa impasse apre scenari pericolosi per gli azzurri, proprio quando l’Inter potrebbe tornare a farsi avanti con proposte concrete. I nerazzurri hanno bisogno di innesti di qualità a centrocampo per la prossima stagione e Anguissa rappresenta un profilo che conosce già il campionato italiano.

Il Napoli si trova davanti a un bivio: trovare un accordo rapido col camerunense per evitare di perderlo a parametro zero o a prezzo ridotto già a gennaio, oppure rischiare che l’Inter lo sottragga durante la finestra estiva 2027. L’Inter non ha fretta e sa bene che il tempo gioca a suo favore, soprattutto se il rinnovo continuerà a slittare. Per il Napoli, questa è una questione che richiede soluzione immediata prima che la situazione di Anguissa sfugga completamente di mano.