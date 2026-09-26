Anguissa, il rinnovo tiene in ansia il Napoli: Spalletti può riportare la Juve in corsa

Il futuro di Frank Anguissa resta un nodo da sciogliere per il Napoli. Il rinnovo del centrocampista camerunese continua a essere un tema aperto e, senza un accordo, potrebbe prendere forma uno scenario particolarmente delicato per gli azzurri: un possibile interessamento della Juventus di Luciano Spalletti.

Secondo le indiscrezioni, l’allenatore bianconero resta un estimatore del giocatore e un’offensiva juventina non sarebbe da escludere qualora non arrivasse il prolungamento. Si tratta di una possibilità di mercato, non di una trattativa già avviata: nel testo della segnalazione non vengono indicati contatti, offerte o accordi.

Anguissa-Juve, la stima di Spalletti e il nodo rinnovo

Il legame tecnico tra Spalletti e Anguissa nasce proprio a Napoli. Il camerunese è stato uno dei riferimenti del centrocampo azzurro nella squadra capace di conquistare il terzo scudetto, mettendo insieme forza fisica, capacità di proteggere il pallone e inserimenti offensivi.

Una conoscenza diretta che rende comprensibile la stima dell’allenatore. Per il Napoli, però, la questione centrale resta la possibilità di trovare un’intesa con il giocatore. L’eventuale mancato rinnovo aprirebbe valutazioni sul futuro di un elemento che ha avuto un peso importante nelle ultime stagioni azzurre.

Rinnovo Anguissa, Manna ha chiarito la posizione del Napoli

Sull’argomento era intervenuto Giovanni Manna prima della partita contro la Fiorentina. Ai microfoni di DAZN, il direttore sportivo ha lasciato aperte entrambe le strade:

“Se troveremo una quadra bene, altrimenti non ci saranno problemi a separarci”.

Parole che raccontano la disponibilità a cercare un accordo, ma anche la volontà di non considerare la permanenza come un esito scontato. Manna ha inoltre ribadito la fiducia del club nel centrocampista e la sua concentrazione sulla stagione.

Il Napoli deve sciogliere il nodo sul futuro di Anguissa

La priorità resta chiarire il rapporto tra Anguissa e il Napoli. Soltanto l’evoluzione del confronto sul contratto permetterà di capire se esistano davvero le condizioni per un inserimento bianconero.

Per gli azzurri, trovare una soluzione significa anche programmare il centrocampo delle prossime stagioni. L’ipotesi di ritrovare Anguissa con Spalletti alla Juventus aggiunge interesse alla vicenda, ma il passaggio decisivo rimane quello tra il giocatore e la società di Aurelio De Laurentiis.