Ultras Napoli, ancora uno striscione contro De Laurentiis: “Quando lo zittite?”

Gli ultras del Napoli attaccano De Laurentiis con un nuovo striscione ironico sui figli Edoardo e Valentina, confermando l’escalation di tensione tra le frange organizzate e la gestione societaria del club.

Lo striscione contro De Laurentiis: il messaggio diretto

La notte ha portato in città un nuovo striscione indirizzato alla famiglia del presidente. Il testo gioca sul cambio di ruoli dirigenziali tra i due figli:

“Sostituzione Napoli: esce Edo, entra Valentina. Ma il vecchio rimbambito quando lo zittite sulla panchina?“

Un attacco che non lascia spazi all’interpretazione, costruito su un’ironia tagliente che mira direttamente alla gestione De Laurentiis.

Questo nuovo striscione rappresenta l’ultimo episodio di una serie che si allunga di settimana in settimana. Non è un gesto isolato, ma la conferma di una frattura profonda tra il tifo organizzato e la proprietà. A Salerno e Torre Annunziata sono comparsi cartelli identici, evidenziando come il malcontento abbia superato i confini della città.

Napoli, la battaglia sugli striscioni e la chiusura social

La tensione nasce dal braccio di ferro attorno agli striscioni esposti in stadio. De Laurentiis ha chiesto una stretta sulla questione, portando il caso fino alle istituzioni: la Prefettura ha accolto la sua richiesta convocando un tavolo tecnico dedicato al tema. Una mossa che ha irrigidito ancora di più i toni.

Prima dello striscione, il presidente aveva chiuso i commenti sui propri profili social, dopo una valanga di insulti diretti. La strategia di De Laurentiis — coinvolgere la Prefettura e limitare lo spazio di dialogo — ha sortito l’effetto opposto: gli ultras hanno trovato un canale ancora più visibile e pubblico per esprimere il dissenso. Lo scontro non si placa, si sposta e cambia forma.

La questione degli striscioni non è marginale nel calcio italiano. Rappresenta il termometro della relazione tra società e tifoseria organizzata. Nel caso del Napoli, questo termometro segna una temperatura molto alta. Il presidente non cede sulla richiesta di contenimento dei messaggi critici, gli ultras rispondono moltiplicando le iniziative e alzando il livello di provocazione retorica.

Nei prossimi giorni la Prefettura dovrà gestire un tavolo tecnico dove confluiranno le posizioni di De Laurentiis e delle rappresentanze del tifo organizzato. Le possibilità di compromesso appaiono ridotte: da una parte c’è la richiesta di ordine e decoro, dall’altra la rivendicazione del diritto di critica attraverso i propri strumenti storici. Il Napoli rimane spaccato su questo fronte, e la stagione calcistica non farà che amplificare le pressioni su entrambi i fronti.