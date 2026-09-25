Allegri passa a tre difensori: Badiashile titolare, Di Lorenzo in rotazione

Massimiliano Allegri cambia modulo al Napoli e introduce la difesa a tre. Badiashile e Beukema scalpitano per una maglia da titolare, mentre Di Lorenzo andrà gestito nelle rotazioni durante il tour de force di settembre e ottobre.

Napoli: dal 4-2-3-1 alla difesa a tre di Allegri

La pausa per le Nazionali diventa laboratorio tattico a Castel Volturno. Allegri sfrutta i giorni con la rosa ridotta per impostare il passaggio a un assetto con tre difensori centrali, abbandonando la linea a quattro usata finora. Secondo quanto analizzato dal giornalista Pasquale Tina ai microfoni di ‘Radio Marte’, la scelta risponde a esigenze concrete di gestione delle forze.

Il Napoli conosce bene questo sistema: lo ha usato l’anno scorso con Conte e funziona come strumento di rotazione per il pacchetto arretrato. Quale vantaggio tattico porta il cambio? Permette di ampliare le scelte in difesa senza sacrificare equilibrio e copertura, riducendo il carico di lavoro sui terzini e offrendo più soluzioni offensive dal centrocampo.

Badiashile e Beukema: spazi nuovi nella difesa a tre

Benoit Badiashile è pronto a ritagliarsi un ruolo di primo piano nel pacchetto arretrato con la nuova configurazione tattica. Il centrale francese è entrato a San Siro e ha bisogno di minuti per ambientarsi alla Serie A; il sistema a tre gli offre l’occasione di giocare con continuità. Anche Beukema avrà spazio, così come Neres, ancora in fase di recupero della condizione ottimale dopo le ultime apparizioni.

Di Lorenzo andrà gestito nelle rotazioni. Il capitano non sarà escluso, ma Allegri doserà i suoi minuti considerando il numero elevato di partite nelle prossime settimane. Lobotka subirà lo stesso trattamento a centrocampo. Questa strategia consente al tecnico livornese di mantenere freschezza fisica e mentale nei titolari principali senza comprometterne le prestazioni.

Il tour de force in arrivo con il calendario fitto

La difesa a tre rappresenta una soluzione concreta al problema della densità di impegni. Il Napoli affronterà un calendario serrato con match ravvicinati in Serie A e Champions League e le rotazioni diventano obbligatorie per evitare cali di rendimento. Allegri ha già esperienza con questo modulo e lo impiega come strumento di gestione della rosa, non come rivoluzione tattica.

Badiashile, Beukema e gli altri elementi in attesa di minuti vedranno aumentare le proprie chance di scendere in campo dal primo minuto. La pausa diventa così il momento giusto per implementare il nuovo assetto e testarlo prima degli impegni ravvicinati. Il Napoli avrà più soluzioni difensive e una maggiore flessibilità tattica per adattarsi agli avversari nel tour de force autunnale.