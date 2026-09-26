McTominay torna col Frosinone? Dipende tutto dall’idoneità sportiva: le ultime

Scott McTominay accelera il recupero a Castel Volturno dopo l’intervento cardiaco: l’idoneità sportiva rimane l’ultimo ostacolo prima di scendere in campo con il Napoli contro il Frosinone.

McTominay e l’idoneità sportiva: tempi incerti per il Frosinone

Lo scozzese ha ripreso gli allenamenti in palestra già da giovedì, concentrandosi su un lavoro atletico controllato in attesa del nulla osta medico. Secondo il Corriere dello Sport, McTominay non vede l’ora di tornare in campo, ma il suo rientro dipende esclusivamente dalle condizioni fisiche nei prossimi giorni. L’operazione per l’ablazione della lieve aritmia cardiaca benigna è stata effettuata all’inizio di settembre, e i tempi di recupero rimangono una variabile non ancora definita.

La gara contro il Frosinone rappresenta il primo traguardo nel mirino del centrocampista, ma non è ancora certo che il Napoli possa contare su di lui. L’allenatore Massimiliano Allegri attende i risultati dei test medici prima di integrare McTominay negli schemi tattici. Il giocatore sta facendo progressi significativi, ma il protocollo medico per i problemi cardiaci non consente accelerazioni.

Napoli: McTominay in palestra, il rientro dipende dalle sensazioni

La strategia del club è conservativa e ragionevole. Nessun rischio viene corso con un giocatore reduce da una procedura medica delicata. McTominay continua gli esercizi di rafforzamento e preparazione atletica, ma l’idoneità sportiva rimane il documento fondamentale per autorizzare l’allenamento a pieno regime. Ogni sessione in palestra rappresenta un passo verso il recupero totale.

Quale è lo scenario più probabile? Se l’idoneità arriva entro i prossimi giorni, McTominay potrebbe essere convocato per il Frosinone ma partire dalla panchina. In caso contrario, il centrocampista dovrà attendere ancora qualche giorno prima di tornare a disposizione totale dell’allenatore. Il Napoli non ha fretta di rischiare, consapevole che il valore del giocatore richiede una convalescenza senza forzature. I prossimi giorni saranno decisivi per il calendario del recupero di McTominay.