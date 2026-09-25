McTominay, le ultime novità sul rientro con il Napoli: serve nuova visita medica

Scott McTominay non tornerà in campo prima di una nuova visita di controllo. Lo scozzese deve completare il programma di recupero definito in Inghilterra e ottenere l’idoneità sportiva.

McTominay e il Napoli: il percorso verso il rientro

Il centrocampista scozzese segue un piano di recupero caratterizzato da una progressione attenta, secondo quanto riporta ‘Repubblica’. Non è un rientro immediato: ogni tappa deve essere rispettata dallo staff medico e atletico del Napoli.

Massimiliano Allegri dovrà attendere prima di poter contare di nuovo sul giocatore. Il monitoraggio costante dei progressi rimane la priorità assoluta per evitare ricadute e forzature.

Prima della partecipazione alle gare ufficiali, McTominay deve superare una visita di controllo obbligatoria per ottenere l’idoneità sportiva.

Questo passaggio è indispensabile dopo la sospensione provvisoria del precedente lasciapassare. Il ritorno all’attività agonistica richiede il completamento di tutti gli step previsti non solo dal punto di vista atletico, ma anche burocratico e sanitario. Serviranno ancora cautela e pazienza nel percorso verso il rientro in campo.

Napoli, i tempi di recupero di McTominay non sono brevi

Il programma non contempla accelerazioni: il centrocampista dovrà rispettare tutte le tappe stabilite dallo staff medico. Allegri non avrà a disposizione il giocatore nel breve termine. La cautela nel gestire il recupero è l’unica strada percorribile per garantire una disponibilità duratura.

McTominay resterà fuori dai campi fino al completamento del protocollo medico. Il Napoli ha già comunicato il ritorno ad allenarsi del centrocampista, ma la partecipazione alle gare ufficiali non è imminente.

Solo dopo aver superato la visita di idoneità e aver completato l’intero percorso di recupero, lo scozzese potrà tornare a disposizione di Allegri per le competizioni ufficiali.