Allegri, nuova frecciata di Trevisani: “De Bruyne e Hojlund mi dicono abbiano fatto bene”

De Bruyne e Hojlund rendono al massimo quando il sistema di gioco esalta le loro caratteristiche: l’analisi di Trevisani è un’ennesima frecciatina a Massimiliano Allegri.

De Bruyne e Hojlund: il ruolo del contesto tattico

Riccardo Trevisani ha sottolineato come il contesto tattico sia decisivo per esaltare le qualità di giocatori di alto livello. De Bruyne e Hojlund rappresentano il caso emblematico: entrambi hanno dimostrato di rendere in modo differente tra gli impegni in nazionale e il Napoli.

“De Bruyne e Hojlund mi dicono che abbiano fatto bene. Si tratta di una storia vecchia come il mondo: i giocatori fanno bene se vengono esaltati dal contesto nelle loro caratteristiche”.

Quando il contesto non esalta il talento

La questione centrale è semplice ma spesso ignorata: un fuoriclasse in una squadra costruita male produce meno di uno specialista in un sistema ottimale. Con Max Allegri, De Bruyne e Hojlund non si sono sempre trovati nelle condizioni ideali per esprimere il loro calcio. Non è questione di valore assoluto, ma di corrispondenza tra caratteristiche del giocatore e dinamiche tattico-strategiche della squadra.

La loro efficacia dipende dalla capacità del club di costruire un sistema che amplifichi le loro qualità naturali. Il talento puro esiste, certo, ma la tattica lo traduce in gol, assist e vittorie.