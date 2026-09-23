Lang-Lucca, nuovo addio a gennaio: non hanno convinto neanche Allegri!

Noa Lang e Lorenzo Lucca non convincono Allegri al Napoli: secondo Il Mattino, i due giocatori si avviano verso una nuova bocciatura e potrebbero lasciare già a gennaio se troveranno acquirenti disposti.

Lang e Lucca: la missione di Allegri fallisce

Aurelio De Laurentiis aveva affidato a Massimiliano Allegri un compito preciso quando lo ha scelto come allenatore: rivalutare i giocatori scartati nella stagione precedente, in particolare Lang e Lucca. Il tecnico toscano ha accettato la sfida e ha lavorato per recuperarli, ma i risultati non sono arrivati. Entrambi continuano a deludere le aspettative e non riescono a invertire la rotta.

La situazione è chiara: i due azzurri stanno replicando la parabola negativa dello scorso anno. Nessun cambio di marcia, nessun segnale di crescita. Allegri ha provato a inserirli negli schemi tattici, ma la risposta è stata insufficiente. Questa non è una valutazione sommaria, è il risultato concreto di settimane di lavoro.

Gennaio come porta d’uscita: il Napoli ha deciso

Il club partenopeo ha già preso una decisione. Come rivela Il Mattino, Lang e Lucca potrebbero partire nella finestra di mercato invernale, a patto di trovare acquirenti concreti e graditi ai due giocatori stessi.

A gennaio il Napoli avrà l’occasione di alleggerire la rosa da elementi che non rispondono ai criteri di qualità richiesti. Se arriveranno offerte serie, il club non opporrà resistenza. L’importante è trovare destinazioni che soddisfino sia la società che i due calciatori, evitando di cederli a prezzi regalati o di mandarli in campionati poco credibili.

Lang in azione durante Napoli-Fiorentina

Lo scenario fino a gennaio: tempo scaduto

Rimangono poco più di tre mesi prima dell’apertura del mercato invernale. Lang e Lucca hanno questo lasso di tempo per invertire completamente la tendenza e convincere Allegri che meritano di restare. Le probabilità di una loro rinascita sembrano però molto basse, dato che nemmeno il cambio di allenatore ha prodotto miglioramenti significativi.

Il Napoli ha già fatto la sua valutazione e attende solo le mosse di gennaio, liberandosi di chi non rientra più nei piani tecnici e tattici del club partenopeo.