Napoli, il calendario della Serie A fra la 13° e la 19° giornata: date e orari delle sfide

La Lega Serie A ha annunciato date e orari delle partite fino alla 19° giornata. Il Napoli ora ha la piena conoscenza del calendario dei propri impegni sino a metà gennaio.

Serie A, date e orari delle partite del Napoli fino alla 19° giornata

La Lega Serie A ha comunicato date e orari delle partite fino alla fine del girone d’andata, ufficializzando anche quelli fra la 13° e la 19° giornata. Di seguito l’elenco delle partite del Napoli giornata per giornata:

13° giornata: Sassuolo-Napoli, domenica 29 novembre ore 15.00

domenica 29 novembre ore 15.00 14° giornata: Napoli-Lecce , sabato 5 dicembre, ore 20.45

, sabato 5 dicembre, ore 20.45 15° giornata: Napoli-Milan , domenica 13 dicembre, ore 20.45

, domenica 13 dicembre, ore 20.45 16° giornata: Atalanta-Napoli , domenica 20 dicembre, ore 20.45

, domenica 20 dicembre, ore 20.45 17° giornata: Parma-Napoli , domenica 3 gennaio, ore 18.00

, domenica 3 gennaio, ore 18.00 18° giornata: Napoli-Cagliari , giovedì 7 gennaio. ore 20.45

, giovedì 7 gennaio. ore 20.45 19° giornata: Udinese-Napoli, lunedì 11 gennaio, ore 20.45

Quando giocherà il Napoli in Coppa Italia

Oltre alle date della Serie A, è stata resa nota anche la data e l’orario della prima partita di Coppa Italia del Napoli: gli azzurri affronteranno la Fiorentina mercoledì 16 dicembre alle ore 21.00. Tempo solo di ricaricare le batterie durante la sosta quindi, poi sarà tempo di un finale di anno in cui gli azzurri dovranno scendere in campo quasi sempre per tre volte ogni settimana contando anche la Champions League.