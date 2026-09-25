Napoli, centro sportivo a Qualiano: le trattative si arenano? Il punto di Repubblica

Il progetto del nuovo centro sportivo a Qualiano non decolla? Secondo Repubblica, nonostante i sopralluoghi confermati degli emissari azzurri, nessuna trattativa sarebbe in dirittura d’arrivo per l’acquisizione dei terreni.

Centro sportivo Napoli: sopralluoghi sì, accordo no

De Laurentiis ha annunciato pubblicamente la costruzione della nuova casa del Napoli a Qualiano. Le verifiche sul territorio ci sono state e confermano l’interesse concreto del club per l’area individuata. Tuttavia, come rivela ‘Repubblica’, dai colloqui emerge un quadro ancora lontano dalla conclusione. I dubbi riguardano i tempi di realizzazione e soprattutto le modalità con cui il progetto dovrebbe trasformarsi in operazione definita.

Dalla zona di Qualiano arrivano segnali che frenano l’ottimismo. Gli interlocutori locali non confermano alcun passo decisivo verso la sottoscrizione dell’accordo. Il progetto resta al centro dell’attenzione della società, ma senza i movimenti concreti necessari per trasformare gli annunci in una transazione effettiva. Le verifiche tecniche non bastano: servono le firme.

Napoli e il nodo dei tempi: annunci vs realtà

Qual è il vero ostacolo? ‘Repubblica’ sottolinea come il tema continui a suscitare dubbi e interrogativi. Gli annunci di De Laurentiis sulla futura struttura di Qualiano non trovano riscontro nei fatti concreti. Non sono stati compiuti, almeno per ora, i passi decisivi per avanzare nella trattativa.

La distanza tra comunicazione e operatività emerge chiaramente. Mentre il club parla pubblicamente di un progetto strategico, dalle stesse zone interessate non trapelano notizie di negoziazioni in corso.

Questo scollamento tra dichiarazioni e sviluppi reali alimenta perplessità sulla fattibilità dei tempi annunciati. Il centro sportivo del Napoli a Qualiano rimane un’ambizione ancora senza data di realizzazione concreta.