Stadio Napoli, che annuncio dal Comune: “Il nuovo impianto si può fare”

L’amministrazione comunale di Napoli apre ufficialmente alla realizzazione di uno stadio nell’ex area Q8. La vicesindaca Laura Lieto conferma che il progetto non contrasta con le norme urbanistiche e che la giunta non si oppone alla costruzione.

Area Q8: 40 ettari bonificati pronti alla trasformazione

La vicesindaca Lieto, durante un intervento a Radio Napoli Centrale, ha posto ufficialmente la mano a De Laurentiis per un nuovo imianto nell’area ex Q8, chiarendone anche le condizioni:

“Come ribadito dal Sindaco Manfredi, l’amministrazione è pronta ad accogliere il progetto. Al momento non ci risulta che sia stato presentato. Da parte nostra c’è tutto l’interesse a valutare proposte che portano benefici alla collettività. L’Area Q8 ha eseguito importanti lavori di bonifica, ha potenziale per essere trasformata. Circa 40 ettari già sono stati bonificati”.

Al momento, nessun progetto ufficiale è stato ancora presentato formalmente. La vicesindaca sottolinea che l’ufficio urbanistico rimane aperto a valutare tutte le proposte che portino vantaggi e benefici alla collettività. Non risultano incontri di massimi livelli imminenti tra i vertici comunali e la società calcistica, ma il messaggio è arrivato a destinazione.

Stadio Napoli: il Comune aspetta De Laurentiis

La destinazione d’uso prevista per l’area Q8 combina parchi pubblici e attività produttive sostenibili. Uno stadio rappresenterebbe una funzione di grande attrattiva capace di supportare lo sviluppo dell’intero comparto, a cui il Comune rispondere in modo affermativo:

“Se si costruisce uno stadio l’amministrazione non si opporrebbe? No, il sindaco l’ha detto più volte. Uno stadio è una funzione utile che consentirebbe di supportare lo sviluppo di quell’area e non sarebbe in contrasto con le norme urbanistiche. Sono in attesa”.

La vicesindaca Lieto rimane in attesa di proposte concrete e sottolinea l’impegno costante dell’amministrazione nel seguire le grandi questioni della città. L’area Q8 dispone del potenziale necessario per una trasformazione radicale e il progetto di un nuovo stadio del Napoli potrebbe rappresentare il catalizzatore per rigenerare questa vasta zona urbana abbandonata, oltre che per regalare al club e alla città finalmente un grande impianto.