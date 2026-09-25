Napoli, Allegri furioso dopo Firenze: Lang e Lucca nel mirino

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Allegri gesticola dalla panchina durante una partita, con espressione intensa e braccia aperte

Massimiliano Allegri ha sfogato la sua rabbia nello spogliatoio dopo Fiorentina-Napoli, puntando il dito soprattutto contro Noa Lang e Lorenzo Lucca, i due giocatori su cui ripone aspettative ancora disattese.

Allegri e lo sfogo totale: nessuno risparmiato a Firenze

La reazione del tecnico non ha risparmiato nessuno. Come rivela Carlo Landoni a ‘Sportmediaset’, l’allenatore ha richiamato l’intera squadra alle proprie responsabilità, compresi i senatori dello spogliatoio.

Di Lorenzo, Rrahmani, Lobotka e Politano hanno ricevuto il medesimo trattamento, malgrado la loro fedeltà tattica verso le scelte di Allegri. Lo sfogo è stato duro e generalizzato, un segnale che il tecnico non intende tollerare ulteriori cali di tensione indipendentemente dal nome sulla schiena.

Ma due profili hanno attirato maggiormente l’attenzione del mister. Secondo Landoni, Lang e Lucca rappresentano il vero bersaglio della frustrazione di Allegri. Il motivo è semplice: entrambi sono stati bocciati dal precedente ciclo di Conte e adesso stanno ricevendo una seconda opportunità, ma la resa fornita fino a questo momento non corrisponde alle aspettative dell’allenatore.

Noa Lang sorride durante una partita del Napoli, indossa la maglia bianca con dettagli blu
Noa Lang durante una partita del Napoli

Noa Lang e Lucca: la chance che non decolla ancora

Quale è il problema concreto? I due calciatori non hanno ancora giustificato la fiducia riposta in loro. Allegri li ha inseriti nella rosa con precise ambizioni di rendimento. Gli azzurri hanno bisogno di contributi immediati e misurabili da entrambi. Finora, le prestazioni non hanno convinto il tecnico, innescando la reazione emotiva nello spogliatoio di Firenze.

La situazione di Napoli e dei due giocatori passa ora attraverso una fase critica. Allegri ha lanciato il messaggio: la pazienza esiste, ma non è infinita. Lang e Lucca sanno esattamente su cosa deve concentrarsi il loro lavoro. Le prossime partite diranno se la scossa emotiva del tecnico produrrà effetti concreti nel calciomercato Napoli e nelle prestazioni di campo.

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