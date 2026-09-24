Napoli, Schira è sicuro: la rivoluzione di gennaio parte da Noa Lang e Lucca

Noa Lang e Lorenzo Lucca lasceranno il Napoli a gennaio: l’analisi di Nicolò Schira anticipa l’addio dei due giocatori e i rinforzi che Allegri pretende per risalire in classifica.

Lang e Lucca: l’estate sbagliata si conclude a gennaio

I due acquisti estivi del Napoli escono di scena dopo sei mesi. Secondo l’esperto di calciomercato Nicolò Schira, Lang e Lucca rappresentano il punto critico del progetto iniziale: entrambi hanno deluso con Conte e continuano a deludere con Allegri.

La loro permanenza non ha senso tattico né tecnico. Il mercato invernale li vedrà secondo il giornalista partire, probabilmente in prestito, perché trovare acquirenti definitivi in questa fase risulta complicato. Le loro uscite libereranno risorse economiche e spazi di bilancio che De Laurentiis userà per anticipare parte del budget estivo.

Allegri chiede 2-3 rinforzi mirati per la Champions

Massimiliano Allegri non accetta compromessi. Il tecnico bianconero si aspetta rinforzi precisi a gennaio: un esterno offensivo, una punta centrale alternativa ad Hojlund e probabilmente un elemento di centrocampo. La situazione di Anguissa rimane critica tra infortuni ricorrenti e scadenza contrattuale, mentre su Lobotka e McTominay il rinnovo è tutto da definire.

Schira sottolinea un concetto netto:

“Quello che il Napoli non ha fatto in estate, lo dovrà fare a gennaio per cercare di collocarsi tra le prime quattro”.

Il budget anticipato: come il Napoli finanzia gennaio

Il presidente ha due leve a disposizione. La prima: le cessioni di Lang e Lucca, che liberano spazi salariali importanti. La seconda: l’anticipazione del budget estivo 2027, calcolando di recuperare poi i soldi della Champions. Se il Napoli rimane in lotta per un posto in Champions, questo piano diventa fattibile. Se invece scivola in zona europea minore, gli investimenti invernali diventeranno più difficili.

L’analisi di Schira non lascia spazi a interpretazioni: il Napoli deve scegliere tra due scenari. O rafforzare la rosa per Allegri a gennaio e mantenere vive le ambizioni di qualificazione europea, oppure accettare gestire il danno. Non esiste una terza via.

I rinforzi dipendono dalla classifica, ma la classifica dipende dai rinforzi. Un circolo vizioso che solo De Laurentiis può spezzare investendo subito. Per questo il calciomercato di gennaio sarà decisivo: non solo per la stagione in corso, ma per la credibilità della società verso il nuovo progetto con Allegri.