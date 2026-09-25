Italia-Belgio, finalmente De Bruyne: super partita del centrocampista del Napoli

La partita fra Italia e Belgio ha visto il grande contributo offerto da Kevin De Bruyne. Il centrocampista del Napoli è stato autore di un assist e di una prova brillante sino alla sua sostituzione.

De Bruyne da urlo, Di Lorenzo sottotono: gli azzurri in Italia-Belgio

Dopo un inizio di stagione fatto di alti e bassi, De Bruyne ha finalmente mostrato di che pasta è fatta nel corso della gara di stasera contro l’Italia. Il centrocampista del Napoli è stato autore di un assist brillante per Godts in occasione del gol dell’1-0 del Belgio, ma non solo. Infatti, la sua prova è stata caratterizzata da una notevole intelligenza tattica e da una serie di strappi in cui ha sovrastato nettamente l’inesperto Romano. Al 58′, però, il ct Van Bommel ha preferito richiamarlo in panchina, forse anche nell’ottica di gestione di una lunga serie di impegni ravvicinati.

Non era l’unico azzurro in campo. Nell’Italia, infatti, ha giocato tutti i 90 minuti della gara Giovanni Di Lorenzo. Per lui, una prova di sofferenza, in cui l’imprevedibilità dell’attacco belga ha sicuramente creato qualche problema.