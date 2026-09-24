Napoli, pronta una mini rivoluzione a gennaio: Lucca, Lang e non solo!

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Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, in primo piano con stemma azzurro illuminato sullo sfondo

Il mercato di gennaio del Napoli si annuncia movimentato. Secondo Nicolò Schira, Allegri e Manna stanno già pianificando una mini-rivoluzione invernale con cessioni e acquisti mirati.

Lang e Lucca: le cessioni per finanziare il mercato

Gli azzurri valuteranno le partenze di Noa Lang e Lucca per raccogliere risorse da reinvestire in entrata. La strategia della dirigenza partenopea punta a sfoltire l’organico cedendo elementi che non rientrano nei piani tattici di Allegri.

Le due operazioni potrebbero generare liquidità sufficiente per tre-quattro innesti di qualità nel mercato invernale.

Anguissa e il nodo del rinnovo: 6 milioni per firmare

La situazione di Anguissa rappresenta un capitolo delicato. Il centrocampista camerunense chiede 6 milioni per prolungare il contratto e finora non ha trovato l’intesa con il club.

Senza accordo entro gennaio, il rischio di una partenza diventa concreto. Manna dovrà accelerare i negoziati oppure preparare alternative di mercato.

Anguissa con i compagni di squadra del Napoli esultano durante una partita
Anguissa e i compagni del Napoli festeggiano in campo durante la partita

De Bruyne in scadenza, Neres da monitorare

La situazione di De Bruyne rimane critica. Il belga andrà in scadenza e il rinnovo non è ancora stato definito. Parallelamente, gli azzurri devono seguire con attenzione l’evoluzione di Neres, la cui permanenza dipenderà dalle scelte tecniche di Allegri. Entrambi i profili potrebbero rappresentare punti di rottura o consolidamento della rosa entro il prossimo calciomercato.

Il Napoli si prepara dunque a una sessione invernale attiva. La finestra di gennaio diventerà il banco di prova per verificare se la strategia di Allegri e Manna può davvero trasformare la rosa con innesti mirati e partenze funzionali. Tre-quattro tasselli nuovi potrebbero cambiare equilibri e prospettive della stagione.

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