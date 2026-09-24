Napoli, il primo a rientrare dopo la sosta sarà Marianucci: arrivano notizie confortanti

Marianucci accelera verso il ritorno in gruppo al Napoli dopo mesi di assenza. Il difensore ha iniziato a lavorare in palestra e differenziato sul campo, segnalando progressi concreti nel percorso riabilitativo avviato dall’estate.

Marianucci: il lavoro differenziato apre le porte al rientro

Gli azzurri hanno ripreso gli allenamenti dopo il riposo concesso da Allegri successivo alla partita di domenica contro la Fiorentina. Dieci assenti per gli impegni con le nazionali hanno caratterizzato la seduta, ma l’attenzione si concentra su chi continua a seguire programmi personalizzati. Marianucci rappresenta il caso più significativo: indisponibile sin dall’estate, il difensore ha compiuto un passo importante ieri affrontando il lavoro differenziato in campo dopo la sessione in palestra.

Quale è il cronoprogramma reale? Le scelte dello staff tecnico indicano che Marianucci potrebbe essere tra i primi a rientrare effettivamente nella rosa disponibile. Il passaggio dal solo lavoro di palestra all’attività differenziata in campo segna un’evoluzione tangibile, non una semplice gestione mantenimento.

Napoli, il rientro dagli infortuni procede su binari paralleli

Anche Spinazzola continua il percorso in palestra, proprio come Alisson e Meret. Il portiere del Napoli è descritto come vicino al rientro, segnalando che la difesa e il reparto arretrato stanno progressivamente rientrando in disponibilità. Questa sovrapposizione di recuperi permette a Allegri di gestire il ritorno in gruppo senza fretta ma con una visibilità sulla timeline dei rientri. Ci sarà invece ancora un po’ da aspettare per il brasiliano.

Marianucci ha atteso mesi per questa fase. L’infortuno contro l’Osasuna è arrivato sul più bello, alle porte di una stagione che lo avrebbe potuto vedere come un protagonista a sorpresa del Napoli. Ora però il rientro è vicino: se il differenziato prosegue senza complicazioni, il difensore potrebbe raggiungere il gruppo nel giro di poche settimane. Al Napoli riavere un’opzione difensiva in più è molto importante: la profondità della rosa è questione concreta per una squadra chiamata a un calendario così fitto.