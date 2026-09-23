Allegri-Napoli, si continua insieme: al lavoro per superare le difficoltà

Allegri non è a rischio al Napoli. Secondo quanto rivela Fabrizio Romano, l’allenatore continua la sua esperienza con gli azzurri nonostante i risultati deludenti e le tensioni interne.

Allegri: la situazione al Napoli non fa parlare di addio

La stagione azzurra ha registrato prestazioni al di sotto delle aspettative, creando momenti di tensione nell’ambiente. Romano chiarisce però che il divario tra risultati insufficienti e una vera crisi gestionale è netto. L’allenatore prosegue il suo progetto senza che emergano scenari di rottura imminente.

Le voci su possibili dimissioni o addii non trovano alcun fondamento nella realtà dei fatti. Il tecnico resta completamente focalizzato sul lavoro, indipendentemente dalle oscillazioni di umore che caratterizzano sempre i periodi di transizione.

Romano sottolinea un aspetto cruciale: bisogna distinguere tra picchi di tensione fisiologici e situazioni di vera emergenza. Nel caso del Napoli, siamo di fronte al primo scenario. I risultati potrebbero essere migliori, l’ambiente vive momenti di apprensione, ma la continuità dell’allenatore non è in discussione. Allegri non ha avanzato alcun passo verso un addio, né ha manifestato intenzioni di abbandonare il progetto.

Napoli: continuità tattica e fiducia nella gestione Allegri

La decisione di proseguire insieme rappresenta una scelta di stabilità in un momento che richiede pazienza. Gli azzurri affrontano una fase di assestamento dove i cambiamenti continui di guida tecnica avrebbero conseguenze ancora più destabilizzanti.

La permanenza di Allegri offre al progetto una continuità necessaria per sviluppare i piani costruiti nella fase di programmazione estiva. Speculazioni su dimissioni o esoneri non rispecchiano la realtà della situazione, dove il dialogo tra tecnico e società rimane costruttivo.

Nei prossimi impegni, il Napoli avrà l’opportunità di convertire il lavoro tattico in risultati concreti. Con Allegri confermato alla guida, la squadra può consolidare gli automatismi e le scelte strategiche senza ulteriori discontinuità organizzative. Il cambio di modulo in valutazione rappresenta un ulteriore segnale della volontà di adattamento tattico. La tensione passerà quando i numeri in classifica inizieranno a rispecchiare il reale potenziale del gruppo.