Kvaratskhelia ricorda Napoli con affetto e gratitudine: “Il momento decisivo della mia carriera!”

Khvicha Kvaratskhelia definisce Napoli il momento decisivo della sua carriera: l’attaccante georgiano oggi al Paris Saint-Germain ha svelato come quella esperienza azzurra rappresentò il trampolino verso i grandi club europei.

Kvaratskhelia: Napoli la chance per dimostrare il valore

L’ex calciatore del Napoli ha ripercorso le tappe fondamentali della sua ascesa calcistica in un’intervista alla BBC. Il trasferimento in Italia segnò una svolta decisiva:

“Quando sono arrivato a Napoli è stato un momento decisivo della mia carriera. Quando giocavo in Russia, il mio sogno era giocare in un grande club europeo”.

L’arrivo nel capoluogo campano non fu casuale, ma una scelta consapevole per elevare il proprio livello competitivo.

Kvaratskhelia ha spiegato il suo approccio mentale all’esperienza partenopea con lucidità tattica.

“Quando sono arrivato a Napoli mi sono detto di avere una possibilità per dimostrare a tutti di meritare questo livello”.

Kvaratskhelia esulta durante una partita con il PSG

Dal Napoli al PSG: la decisione immediata con Luis Enrique

La permanenza a Napoli costituì il catalizzatore per l’approdo a un progetto ancora più ambizioso. Quando il Paris Saint-Germain bussò alla porta, Kvaratskhelia agì con determinazione assoluta, bypassando qualunque altra opzione di mercato.

“Avevo altre offerte, ma quando ho parlato con il presidente e con Luis Enrique non ho esitato un secondo. Ho detto al mio agente e a mio padre di non parlare nemmeno con gli altri club”, ha rivelato Kvara.

La rapidità nella scelta del club francese testimonia come l’esperienza azzurra gli avesse fornito i parametri giusti per valutare i progetti di altissimo livello. Due fattori decisivi orientarono la sua decisione: il progetto tecnico del PSG e la possibilità di lavorare con Luis Enrique. La conversazione diretta con la proprietà parigina e l’allenatore spagnolo eliminò qualunque dubbio residuo. Kvaratskhelia aveva ormai compreso cosa significasse competere ai vertici europei, lezione appresa durante il biennio napoletano.

L’evoluzione di Kvaratskhelia da giovane talento georgiano a protagonista dei maggiori club europei ripercorre un tracciato preciso: la Russia come base, il Napoli come consacrazione, il PSG come destinazione finale. La sua testimonianza conferma come l’esperienza azzurra non sia stata una tappa transitoria, ma il vero epicentro della trasformazione calcistica di un giocatore destinato ai vertici del calcio mondiale.