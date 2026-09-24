Italiano doveva andare al Napoli? L’allenatore conferma: “Vicino a un club italiano, non dico quale”

Vincenzo Italiano ha avuto contatti concreti con il Napoli nell’estate 2026, ma ha scelto il Besiktas. L’ex allenatore del Bologna ha rivelato di essere stato vicino a un club italiano senza specificare quale fosse, confermando però trattative importanti prima della partenza in Turchia.

Italiano e il Napoli: i colloqui che non si sono concretizzati

Vincenzo Italiano ha confessato in un’intervista a Il Corriere dello Sport di aver ricevuto proposte significative da squadre europee prima di scegliere il Besiktas. L’allenatore ha confermato di essere statto vicino a un club italiano, ma non ne ha voluto rivelare il nome:

“Vicino a un club italiano in estate? Diciamo di sì, ma non dico quale. Ho avuto colloqui importanti anche con altre squadre europee. Ho fatto una chiacchierata anche con il Benfica, che mi hanno aperto un po’ la mente, visto che non ero molto orientato a lavorare all’estero. Pochi giorni dopo mi ha chiamato il Besiktas e ho deciso di provare questa avventura”.

L’ex allenatore del Bologna non ha voluto fare nomi sulla squadra italiano a cui è stato più vicino, ma il riferimento al Napoli sembra abbastanza palese. L’allenatore è stato in lizza sino all’ultimo per la panchina azzurra in un testa a testa con Massimiliano Allegri, il nome che è stato poi scelto da De Laurentiis. Anche il presidente del Besiktas ha confermato questa versione dei fatti.

Il sogno dello scudetto e il progetto turco

Italiano ha dichiarato che la sua priorità era restare in territorio italiano:

“Avrei voluto restare in Italia, cercando di ottenere grandi traguardi. Ma la storia è andata diversamente. Il mio sogno fin da ragazzino è sempre stato vincere lo Scudetto”.

Nonostante la scelta di trasferirsi all’estero rappresenti una deviazione dai suoi piani, l’allenatore mantiene vivo il suo sogno principale: vincere lo scudetto prima del ritiro. La decisione di accettare il Besiktas è avvenuta in tempi rapidi, ma Italiano non esclude di far durare ques’esperienza più del previsto.

Insomma, l’amarezza per il mancato salto in una big della Serie A (Napoli su tutte) c’è, ma Italiano non guarda troppo al passato. L’inizio della sua avventura in Turchia è stato molto positivo e il futuro potrà essere solo radioso continuando di questo passo. Per il Napoli, invece, non resta che sperare che la scelta di puntare su Max Allegri venga ben presto supportata da risultati che, per il momento, ancora stentano ad arrivare.