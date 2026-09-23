Clamoroso retroscena su Italiano, dalla Turchia confermano: “Aveva chiuso con il Napoli!”

Vincenzo Italiano era molto vicino a diventare il nuovo allenatore del Napoli: il tecnico è poi volato in Turchia. Il presidente turco Serdal Adali rivela come gli agenti negoziavano con il Napoli prima del ribaltone.

Italiano e il Napoli: la trattativa che andata in porto

Serdal Adali, presidente del Besiktas, ha ricostruito i dettagli di una vicenda di mercato che ha portato Vincenzo Italiano in Turchia. L’affare con gli azzurri era ad un passo, ma poi la scelta è ricaduta su Allegri e ha spalancato le porte ad una nuova avventura estera da parte dell’ex allenatore del Bologna.

“Nel nostro primo incontro con l’agente di Italiano ci dissero che stavano chiudendo con il Napoli. Poi, dopo aver saputo che l’affare non si sarebbe fatto, Onder Hosa si è recato in Italia. In due giorni ci parlammo e lo portammo qui con noi. Ringraziamo il presidente del Napoli” – ha affermato al portale A Spor.

De Laurentiis ha scelto Allegri

La decisione del Napoli di puntare su Massimiliano Allegri ha modificato gli equilibri. Una volta chiaro che il progetto partenopeo non era più praticabile, Italiano non ha indugiato. In quarantotto ore il Besiktas ha concluso l’operazione, portando il tecnico a Istanbul. Adali ha riconosciuto il ruolo decisivo di De Laurentiis nel facilitare questa soluzione. L’ironia della situazione è evidente: il rifiuto napoletano ha accelerato un trasferimento che altrimenti avrebbe richiesto settimane di negoziati.

Italiano, in pochissime settimane, è già diventato un idolo in Turchia. I tifosi del Besiktas lo ammirano ed elogiano, dedicandogli anche un coro e cantando sulle note de “L’Italiano” di Toto Cotugno. De Laurentiis ha sempre apprezzato il tecnico, sin dai tempi dello Spezia. Non era questo il momento, ma chissà se in futuro potrà esserci l’occasione di vedere Italiano al Napoli.