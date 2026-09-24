Centro Sportivo Napoli a Qualiano, la verità oltre le parole di De Laurentiis: trattativa bloccata

De Laurentiis annuncia il centro sportivo a Qualiano con 17 ettari e mezzo, ma secondo Il Mattino l’accordo resta lontano: le divergenze economiche bloccano le trattative.

De Laurentiis e il progetto Qualiano: entusiasmo contro realtà

Il presidente del Napoli ha presentato con toni trionfali il piano infrastrutturale durante la conferenza stampa di ieri. L’impianto ospiterebbe dieci campi da calcio, con uffici e spogliatoi distribuiti su 7500 metri quadri. Un progetto ambizioso che coinvolgerebbe sia la prima squadra che l’intero settore giovanile. Tuttavia, la realtà operativa delle trattative immobiliari dipinge un quadro radicalmente diverso.

Come rivela Il Mattino, lo stato effettivo della negoziazione è ancora molto distante dalla chiusura. I terreni individuati nel comune di Qualiano non costituiscono un blocco unitario, ma risultano suddivisi in due distinti appezzamenti. Ciascuno presenta un’estensione di poco inferiore ai dati complessivi comunicati dal patron, creando già una prima complicazione gestionale e amministrativa.

Centro Sportivo Napoli a Qualiano, le divergenze economiche congelano tutto

Il vero freno al progetto risiede nelle valutazioni economiche. La distanza tra le richieste dei proprietari e l’offerta del Napoli rimane marcata, rendendo la mediazione estremamente complessa. Nessuna delle due parti ha fino ad ora trovato terreno comune, e senza un significativo movimento su uno dei due fronti, la fumata bianca resta un miraggio.

La zona si trova in prossimità dello stadio Santo Stefano, tra Contrada Fellapane e Torretta, un’area che aveva già attirato l’attenzione della società prima dell’estate. Il Napoli aveva già valutato questa soluzione, ritenendola strategica dal punto di vista logistico e territoriale. Oggi quella stessa localizzazione presenta però costi di acquisizione che i due interlocutori non riescono a riconciliare.

Qual è il prossimo passo? Servirà una complessa mediazione che avvicini le pretese economiche e trasformi l’ambizioso progetto infrastrutturale in realtà concreta. Senza movimento su questo fronte, il centro sportivo Napoli a Qualiano rimane un’intenzione comunicativa piuttosto che un’operazione imminente.