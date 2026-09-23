Napoli, Allegri verso il cambio modulo: stop al 4-3-3 voluto da De Laurentiis

Massimiliano Allegri valuta un cambio di modulo per il Napoli durante la sosta: il passaggio dal 4-3-3 al 3-4-2-1 rappresenta una rottura rispetto alle scelte iniziali.

Allegri e il 4-3-3: il compromesso con De Laurentiis finisce

Secondo quanto rivela Repubblica, l’allenatore ha fin qui assecondato la volontà del presidente Aurelio De Laurentiis mantenendo il 4-3-3 come sistema di gioco. Una scelta dettata dalla necessità di rispettare gli equilibri e il nuovo corso azzurro. Ma questo modulo non corrisponde alle convinzioni calcistiche di Allegri, che ha sempre preferito assetti difensivi diversi nelle sue esperienze precedenti.

La sosta internazionale offre l’occasione concreta per modificare l’impianto tattico. Non si tratta di un aggiustamento marginale, bensì di un cambio radicale che porterebbe il Napoli verso un 3-4-2-1. Allegri avrebbe così lo spazio per imporre la propria filosofia, liberandosi dai vincoli iniziali e cercando una soluzione che valorizzi meglio gli interpreti a disposizione. In più, questo modulo potrebbe anche adattarsi meglio alla rosa a disposizione, essendo quello usato anche da Conte nel finale della sua esperienza azzurra.

Il 3-4-2-1 come nuova identità tattica: il nuovo Napoli

Il passaggio a questo modulo comporta implicazioni significative sulla disposizione in campo. Con tre difensori centrali, il Napoli guadagnerebbe solidità difensiva e permetterebbe ai laterali di spingere con maggiore libertà. Di Lorenzo agirebbe come braccetto, mentre sarà apertissimo il ballottaggio sulla fascia destra fra Favasuli e Politano. I due trequartisti garantirebbero fluidità offensiva e maggior supporto a Hojlund, con De Bruyne che si candida a ricoprire questo ruolo. Per McTominay, invece, è possibile un arretramento accanto a Lobotka.

Questa architettura tattica rispecchia maggiormente le idee di Allegri, che ha sempre privilegiato equilibrio e compattezza. Gli azzurri beneficerebbero di una struttura più rigida in fase difensiva, aspetto che finora ha rappresentato un limite. La ripresa del campionato coinciderà dunque con questa possibile trasformazione tattica del Napoli, dove Allegri avrà finalmente la libertà di seguire le proprie convinzioni calcistiche.