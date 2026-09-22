Allegri furioso dopo Fiorentina-Napoli, il retroscena: “Pugni e urla nello spogliatoio”

Massimiliano Allegri ha sfogato la sua rabbia nello spogliatoio del Napoli dopo il pareggio a Firenze. Pugni contro le pareti, urla e critiche dure sulla prestazione della squadra: l’allenatore livornese non ha accettato l’atteggiamento supino dei giocatori.

Allegri e lo sfogo: pugni, urla e parole pesanti

Le scene nello spogliatoio raccontano uno Allegri completamente diverso da quello visto in pubblico. Non è stato un semplice disappunto, ma una vera esplosione di rabbia. Secondo il racconto de Il Mattino, l’allenatore ha criticato duramente la mancanza di fame e voglia di vincere, facendo intendere ai giocatori che così non si può proseguire. La minaccia è stata chiara: tutto deve cambiare velocemente.

Allegri si è sentito tradito da una squadra che ha accettato il pareggio senza reazione. Una prestazione che ha giudicato inaccettabile per un gruppo ambizioso e la sua rabbia è culminata in uno sfogo con tanto di urla e pugni contro le pareti. Il disappunto è stato visibile anche dinanzi alle telecamere, anche se in tono più misurato rispetto a quanto avvenuto dietro le quinte.

Il dubbio su alcune scelte estive del Napoli e il parallelismo con Conte

Secondo il Mattino, Allegri ha iniziato a dubitare di alcune decisioni prese durante l’estate dal club e condivise da lui stesso in fase di programmazione. Le scelte di mercato cominciano a essere messe in discussione dall’allenatore, che evidentemente si aspettava risposte diverse dalla rosa costruita.

Questo momento ricorda quello vissuto l’anno scorso con Antonio Conte. Anche il tecnico precedente aveva manifestato chiaramente il suo malcontento, facendo intendere che senza una svolta immediata avrebbe lasciato. De Laurentiis aveva placato quella tempesta. Ora Allegri invia lo stesso messaggio, anche se con modalità diverse: il cambio deve avvenire rapidamente, altrimenti la situazione diventerà insostenibile.

La pausa internazionale rappresenta un’opportunità concreta per il Napoli di ripensare la propria stagione. Il messaggio è stato recapitato senza equivoci: un pareggio passivo non è accettabile per un club che vuole competere al massimo livello. La prossima uscita dopo la sosta dirà molto sulla capacità della squadra di metabolizzare questa lezione e di tornare con una mentalità vincente sul campo.