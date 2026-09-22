Aria pesante in casa Napoli: squadra e società deludono Allegri

L’allenatore azzurro vuole dare una grande svolta a questo Napoli: Allegri è rimasto fortemente deluso dall’atteggiamento della squadra e della società e, nel corso di questa sosta, le cose dovranno inevitabilmente cambiare!

Allegri deluso da Napoli: atteggiamento sbagliato

L’inizio di avventura di Massimiliano Allegri al Napoli è stato tutt’altro che facile: non si attendevano così tante difficoltà e c’è davvero tanta pressione sul tecnico azzurro. Tuttavia, segnala il Corriere dello Sport, l’insoddisfazione non proviene solo dalla piazza, ma anche dallo stesso Allegri: il tecnico livornese è rimasto molto deluso su due aspetti, sia sull’atteggiamento della rosa a disposizione, sia per il senso di “abbandono” da parte della società, accusata di inefficacia sul mercato.

Mancano due rinforzi

L’insoddisfazione del mister verso la società ha varie motivazioni: oltre al poco supporto e vicinanza del presidente in un momento difficile, la causa principale è chiaramente da ricondurre al mercato. Allegri era conscio delle condizioni difficili a cui andare in contro in estate, ma si aspettava un minimo di comprensione per il minimo indispensabile. Ed ecco che, infatti, risultano due buchi nell’organico: l’assenza di un altro difensore centrale e di una punta di spessore. A gennaio bisogna inevitabilmente rimediare.