Allegri-Napoli, nessuna conferma d’addio: la smentita di Fabrizio Romano

Fabrizio Romano chiarisce la situazione di Massimiliano Allegri al Napoli: l’allenatore non è a rischio e non ci sono stati passi verso le dimissioni, nonostante i risultati deludenti in questa fase della stagione.

Allegri: la tensione c’è, ma il posto non vacilla

Le voci su una possibile uscita del tecnico dalla panchina azzurra circolano da giorni. Romano, tramite il suo canale YouTube, ha voluto fare chiarezza sulla reale portata della situazione. Non esiste alcun rischio immediato per Allegri al Napoli, e le dimissioni rimangono completamente fuori dai piani. Il quadro che emerge è quello di una squadra in difficoltà nei risultati, ma non di una crisi gestionale tra allenatore e società.

È indubbio che a Napoli ci si aspettava di meglio da questa fase della stagione. I risultati non hanno soddisfatto le ambizioni iniziali, e questa delusione ha naturalmente creato tensioni nell’ambiente. Tuttavia, Romano sottolinea che questa situazione di malessere non si è ancora trasformata in un conflitto diretto tra Allegri e la dirigenza partenopea.

“La situazione a Napoli tranquillissima non è, nel senso che chiaramente a livello di risultati ci si aspettava qualcosa di meglio. In questo momento, Allegri non è assolutamente a rischio né Allegri sta facendo alcun passo d’addio nei confronti del Napoli. Si va avanti, Non risultano discorsi su dimissioni di Allegri o altro”, ha dichiarato l’esperto di mercato.

Allegri durante l’allenamento del Napoli

Nessuna discussione su addii o cambiamenti radicali

Secondo quanto riportato da Romano, non risultano in corso discorsi ufficiali su dimissioni volontarie o forzate di Allegri. La dirigenza e l’allenatore continuano sulla loro strada, senza che siano stati compiuti passi concreti verso una separazione. Questo dato è fondamentale per comprendere il reale stato della situazione al Napoli: non siamo di fronte a una rottura imminente, bensì a una fase di difficoltà che richiede correzioni tattiche e tecniche.

L’atteggiamento della società rimane di continuità progettuale. Allegri avrà modo di lavorare durante la sosta per provare a invertire la rotta. Il Napoli affronterà le prossime settimane con l’obiettivo di ritrovare continuità, e Allegri continuerà a guidare la squadra verso questo obiettivo senza che il suo posto venga messo in discussione da parte della dirigenza partenopea.