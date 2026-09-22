Scout del Napoli a Frosinone-Como: Kvernadze e non solo nel mirino?

Il mercato non finisce mai: siamo nella fase di osservazione dei talenti e dei possibili nomi da studiare in vista delle prossime finestre di mercato. Tra questi, rientrano alcuni dei giocatori del Frosinone, squadra rivelazione di questo avvio di stagione, con scout azzurri in azione.

Scout del Napoli a Frosinone-Como

Il Napoli si muove sottotraccia in vista delle prossime finestre di mercato: lo staff azzurro è molto attento alle prestazioni di nomi sul taccuino del ds Giovanni Manna e si muove in concreto. Infatti, come riporta Nicolò Schira, scout azzurri sono stati avvistati sugli spalti di Frosinone-Como, gara vinta sorprendemente dai ciociari con prestazioni ottime dei giocatori gestiti da Massimiliano Alvini. Sicuramente gli osservatori partenopei hanno assistito a un match sorprendente, con alcuni dei migliori prospetti in rampa di lancio.

Quali nomi nel mirino?

La presenza di scout del Napoli nel match tra Frosinone e Como presuppone l’interesse nei confronti di alcuni giocatori che potrebbero fare al caso degli azzurri. Stando alle esigenze degli azzurri, i giocatori ideali potrebbero essere Antonio Raimondo, soprattutto visto lo scarso rendimento di Lucca, o Giorgi Kvernadze, accostato da Tuttosport al club azzurro (assieme all’Hull City). Senza dimenticare Palmisani: il portiere frusinate è stato sensazionale e i partenopei potrebbero pensarci in caso di addio di Milinkovic, ipotesi già emersa in estate. Chiaramente, lato lariani, c’è poco da dire: i nomi sono noti e anche molto costosi, difficilmente accessibili alle casse azzurre.