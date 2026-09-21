Rammarico Allegri sul mercato, promesse non mantenute: si aspettavano rinforzi!

Massimiliano Allegri accusa il colpo di un’estate di promesse non mantenute: al tecnico del Napoli erano stati garantiti un difensore di livello e un attaccante di qualità superiore, entrambi rimasti sulla carta.

La campagna acquisti estiva degli azzurri si è rivelata largamente insufficiente rispetto alle ambizioni della panchina. Badiashile in prestito e Favasuli gli unici innesti concreti, mentre il reparto offensivo non ha ricevuto rinforzi di caratura. Hojlund, Lucca, Lang e Neres costituiscono il pacchetto in attacco, ma nessuna di queste soluzioni corrisponde al profilo richiesto da Allegri durante la preparazione tattica.

Napoli, il rimpianto Gabriel Jesus

Gabriel Jesus rappresenta il rimpianto più concreto. Il brasiliano, passato al Barcellona, sta rendendo al Camp Nou con prestazioni convincenti.

In difesa il quadro non migliora. Mario Gila, il nome più caldo sul taccuino di Allegri, ha firmato con il Milan. Il Napoli non ha trovato il difensore di livello promesso, lasciando il reparto arretrato nelle stesse condizioni della passata stagione, con gli stessi rischi di infortunio e gli stessi limiti strutturali.

Massimiliano Allegri durante una gara

Allegri e la squadra over 31: promesse non mantenute

Ivan Zazzaroni, commentando la situazione sul Corriere dello Sport, ha tracciato un quadro impietoso:

“Squadra over 31, un motore da Mercedes diesel e infortuni penalizzanti esattamente come la scorsa stagione. Max ha diverse linee di intervento, ma dovrà compiere un miracolo: gli servivano un difensore e un attaccante di livello, glieli avevano promessi, giocano altrove…”.

Lo scenario futuro del Napoli dipenderà da come Allegri riuscirà a valorizzare le risorse attuali. La finestra invernale potrebbe offrire una seconda opportunità per correggere gli errori estivi.