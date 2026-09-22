Mercato Napoli, sfida al Como per Szymanski: ruolo e caratteristiche del nuovo obiettivo

Sebastian Szymanski nel mirino del Napoli per la trequarti: secondo la testata polacca Sportowy, il talento del Rennes piace anche agli azzurri e al Como, ma i francesi chiedono almeno 20 milioni di euro.

Szymanski al Napoli: la caccia al profilo offensivo continua

Gli azzurri accelerano sul calciomercato e puntano dritto su un nome di assoluto spessore internazionale. Szymanski rappresenta l’identikit perfetto per alzare il livello tecnico della manovra offensiva partenopea: velocità di pensiero, pressing aggressivo e capacità di creare pericoli nella zona di transizione. Il ventisettenne polacco, attualmente in forza al Rennes, ha già dimostrato il suo valore nei top campionati europei, passando da Feyenoord e Fenerbahce prima dell’arrivo in Francia a inizio 2026. Con una gol e un assist nelle prime sei partite stagionali con i bretoni, il giocatore continua a mantenere standard elevati.

La versatilità tattica di Szymanski lo rende ancora più appetibile. Trequartista di ruolo ma fluido anche da ala destra, il polacco incarna quella mobilità e quell’imprevedibilità negli uno contro uno che il Napoli ricerca per dare strappi decisivi. Il pressing senza palla, altra caratteristica distintiva del suo gioco, si allinea perfettamente con i principi che la dirigenza azzurra intende implementare nel prossimo mercato invernale.

Como e Napoli: asta accesa per Szymanski, il prezzo è di 20 milioni

La corsa per il cartellino non vede il Napoli come unico protagonista. Il Como monitora attentamente Szymanski come possibile erede di Nico Paz in caso di partenza. Sullo sfondo si muovono anche diversi club di Premier League e Liga, pronti a inserirsi qualora la situazione si sbloccasse. La concorrenza, dunque, è tutt’altro che marginale e costringe il Napoli a muoversi con tempestività.

Il Rennes però non ha alcuna intenzione di cedere facilmente il proprio gioiello a metà stagione. Il contratto blindato fino a giugno 2029 dà ai francesi una posizione di forza notevole nel negoziato. Per convincere la società transalpina a sedersi al tavolo delle trattative servirà un’offerta consistente: dalle fonti polacche filtrano già i numeri, con 20 milioni di euro come cifra minima per far tentennare la dirigenza del Rennes e ottenere il via libera definitivo.

Il Napoli avrà tempo fino a gennaio per costruire una strategia d’attacco solida su Szymanski, considerando anche le mosse che il Como intenderà fare nei prossimi mesi. La finestra di calciomercato invernale porterà chiarimenti su chi riuscirà a vincere questa sfida per il trequartista polacco del Rennes.