Napoli, dato terrificante sulla pericolosità dell’attacco: Hojlund è 58esimo in Serie A!

Napoli, attacco in crisi: dopo cinque giornate di campionato, gli azzurri hanno segnato appena 7 gol e vantano la seconda peggiore produzione offensiva della Serie A. Un dato che evidenzia i limiti tattici della squadra.

Anguissa leader degli xG: il centrocampista con 1,25 expected goals

Il dato più allarmante riguarda chi genera le occasioni migliori. André-Frank Zambo Anguissa, centrocampista camerunense, è il giocatore del Napoli con il valore più alto di expected goals: 1,25 xG lo posizionano al venticinquesimo posto della classifica generale. Questo significa che nessun attaccante della rosa riesce a essere pericoloso in maniera consistente. Lautaro Martinez (4,70) Donyell Malen (4,60) e Antonio Raimondo (2,50), guidano la graduatoria dei migliori creatori di occasioni in Serie A, mentre il Napoli fatica a trovare soluzioni offensive credibili.

La scarsa produzione offensiva non è casuale. Riflette una difficoltà strutturale nel generare pericoli intorno all’area avversaria. Quando il centrocampista con la miglior media di xG della squadra è un mediano, il problema non è individuale ma sistemico. Gli azzurri creano poco e male, una situazione che dopo cinque turni di campionato rappresenta un campanello d’allarme serio per la continuità della stagione.

Hojlund mentre saluta Allegri dopo il gol realizzato

Napoli, Hojlund terrificante e non aiutato: è al 58esimo posto!

Dopo Anguissa, in casa Napoli c’è Olivera: l’uruguaiano è al 53esimo posto. Per trovare la prima punta degli azzurri, invece, bisogna scendere addirittura alla 58esima posizione di questa speciale classifica. Il Napoli nelle cinque gare di campionato ha un xG pari a 7,2.

Dall’altra parte, ci sono Lautaro e Thuram che invece vantano di 7,2 in due: la coppia nerazzurra, dunque, vanta di un dato uguale a quello dell’intera squadra del Napoli. Un dato allarmante per Massimiliano Allegri, che ora attende il rientro dalla sosta per cercare di ribaltare questi numeri horror.