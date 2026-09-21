Napoli, McTominay e non solo: quanti rientri dopo la sosta, Allegri sorride!

Allegri ritrova McTominay, Alisson, Spinazzola e Meret dopo la sosta delle Nazionali. I calciatori possono aiutare la squadra ad uscire da questo momento delicato. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

I rientri dopo la sosta: una nuova squadra

La pausa internazionale rappresenta un’opportunità concreta per il Napoli di aumentare le rotazioni e le soluzioni tattiche. Il Corriere dello Sport evidenzia come il rientro di McTominay, Alisson, Spinazzola e Meret possa offrire ad Allegri una rosa più profonda e versatile.

Anche la condizione migliorata di Neres, Beukema e Badiashile fornirà alternative preziose. Anguissa rimane prioritario da recuperare in tempi brevi dopo l’ennesimo infortunio.

McTominay e Da Cunha in azione durante la partita

C’è un aspetto che preoccupa

Il problema non è la quantità di uomini a disposizione, bensì come vengono utilizzati. Il quotidiano afferma che una rosa più completa nelle rotazioni, non trasforma magicamente una squadra che fatica a sviluppare il gioco e a pressare con continuità. Allegri dovrà tradurre la profondità dell’organico in scelte tattiche più incisive e in una identità di gioco più definita.

I rientri degli infortunati sono una benedizione gestionale. Il Napoli ha il dovere di affrontare i veri nodi: la costruzione del gioco, l’aggressività difensiva e la concretezza offensiva.