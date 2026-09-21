Napoli, McTominay e non solo: quanti rientri dopo la sosta, Allegri sorride!

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Allenatore sorridente durante l'allenamento del Napoli, con la rete del campo sullo sfondo

Allegri ritrova McTominay, Alisson, Spinazzola e Meret dopo la sosta delle Nazionali. I calciatori possono aiutare la squadra ad uscire da questo momento delicato. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

I rientri dopo la sosta: una nuova squadra

La pausa internazionale rappresenta un’opportunità concreta per il Napoli di aumentare le rotazioni e le soluzioni tattiche. Il Corriere dello Sport evidenzia come il rientro di McTominay, Alisson, Spinazzola e Meret possa offrire ad Allegri una rosa più profonda e versatile.

Anche la condizione migliorata di Neres, Beukema e Badiashile fornirà alternative preziose. Anguissa rimane prioritario da recuperare in tempi brevi dopo l’ennesimo infortunio.

McTominay in maglia blu contrasta con Da Cunha in maglia bianca durante una partita di calcio nello stadio
McTominay e Da Cunha in azione durante la partita

C’è un aspetto che preoccupa

Il problema non è la quantità di uomini a disposizione, bensì come vengono utilizzati. Il quotidiano afferma che una rosa più completa nelle rotazioni, non trasforma magicamente una squadra che fatica a sviluppare il gioco e a pressare con continuità. Allegri dovrà tradurre la profondità dell’organico in scelte tattiche più incisive e in una identità di gioco più definita.

I rientri degli infortunati sono una benedizione gestionale. Il Napoli ha il dovere di affrontare i veri nodi: la costruzione del gioco, l’aggressività difensiva e la concretezza offensiva.

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