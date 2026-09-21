Napoli, dieci nazionali in campo: il programma degli azzurri

Dieci calciatori del Napoli dispersi nei impegni internazionali tra Nations League, qualificazioni Under 21 e amichevoli. La sosta per le Nazionali svuota Castel Volturno fino al 6 ottobre.

Italia e De Bruyne: arriva l’incrocio

L’Italia chiama Di Lorenzo e Vergara per un calendario intenso. Gli azzurri affrontano Belgio (25 settembre), Turchia (28 settembre), Francia (2 ottobre) e Turchia ancora (5 ottobre) nelle sfide di Nations League. Da non dimenticare anche De Bruyne, nel girone proprio dell’Italia di Mancini: (25 settembre), Francia (28 settembre), Turchia (2 ottobre) e ancora Francia (5 ottobre).

Favasuli, invece, disputa le qualificazioni Under 21 con Armenia (1 ottobre) e Polonia (5 ottobre).

Gilmour, Lobotka e Hojlund: quattro impegni ciascuno

Lo scozzese Gilmour disputa Slovenia (26 settembre), Svizzera (29 settembre), Macedonia del Nord (3 ottobre) e Slovenia (6 ottobre). Lobotka guida la Slovacchia contro Moldova (26 settembre), Kazakhstan (29 settembre), Isole Fær Øer (2 ottobre) e Moldova (6 ottobre). Hojlund con la Danimarca gioca Norvegia (24 settembre), Galles (27 settembre), Portogallo (1 ottobre) e Galles (4 ottobre). Tre giocatori in corsa per mantenere posizioni di rilievo nelle rispettive qualificazioni e tornei.

De Bruyne e Hojlund in allenamento con la maglia del Napoli

Sfida Lang-Savic e il programma di Olivera

Lang affronta con l’Olanda il ciclo Germania (24 settembre), Serbia (27 settembre), Grecia (1 ottobre) e Serbia (4 ottobre). Milinkovic-Savic con la Serbia rispecchia quasi il medesimo calendario: Grecia (24 settembre), Olanda (27 settembre), Germania (1 ottobre) e Olanda (4 ottobre). I due si incroceranno due volte in undici giorni, una particolarità che aggiunge pressione ai rispettivi impegni nazionali.

Olivera gioca tre amichevoli con l’Uruguay: Giappone (24 settembre), Corea del Sud (28 settembre) e India (6 ottobre).