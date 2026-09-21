Napoli, De Laurentiis aspetta la svolta dopo la sosta: Allegri a 7 punti, il confronto con gli ultimi cinque anni

Aurelio De Laurentiis aspetta la ripresa dopo la sosta per vedere il vero Napoli di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, il presidente avrebbe maturato una convinzione precisa: servirà ancora tempo perché la squadra trovi continuità e un’identità riconoscibile. Intanto, però, i sette punti raccolti nelle prime cinque giornate evidenziano una partenza più lenta rispetto alle ultime cinque stagioni.

De Laurentiis aspetta il vero Napoli dopo la sosta

Gli azzurri hanno mostrato qualità soltanto a tratti, senza riuscire a dare continuità alle proprie prestazioni. Nell’analisi riportata dal quotidiano emergono soprattutto due aspetti da migliorare: la concretezza negli ultimi metri e l’aggressività nei duelli. Il Napoli riesce ad accendersi, ma fatica ancora a trasformare le iniziative offensive in un vantaggio stabile sugli avversari.

La pausa internazionale diventa così un passaggio importante nel percorso della squadra. Nella lettura attribuita a De Laurentiis, il lavoro di Allegri dovrà cominciare a produrre risposte più convincenti alla ripresa. Il tecnico è chiamato a trovare maggiore equilibrio, ma anche a ottenere dai suoi uomini un atteggiamento più deciso nei momenti che indirizzano le partite.

Napoli, sette punti in cinque giornate: il confronto con le ultime cinque stagioni

Il bilancio iniziale aiuta a misurare le difficoltà: il Napoli di Allegri ha raccolto meno punti rispetto a ciascuna delle cinque stagioni precedenti. Il divario va da un punto rispetto al 2023/24 agli otto rispetto al 2021/22, quando gli azzurri avevano cominciato con cinque vittorie consecutive.

Stagione Punti dopo 5 giornate Differenza del Napoli attuale 2026/27 7 — 2025/26 12 -5 2024/25 10 -3 2023/24 8 -1 2022/23 11 -4 2021/22 15 -8

La tabella fotografa il rendimento nelle prime cinque giornate, senza anticipare il giudizio sull’intera stagione. Rende però evidente la necessità di accelerare: rispetto a un anno fa mancano cinque punti, mentre il distacco dall’avvio del 2024/25 è di tre.

Allegri cerca continuità e maggiore concretezza

Alla ripresa serviranno segnali riconoscibili: più decisione nell’attaccare l’area, maggiore intensità nei contrasti e meno pause durante la partita. Sono questi gli aspetti sui quali il Napoli dovrà costruire la propria reazione.

La fiducia nel percorso indicato da Allegri dovrà trovare conferme sul campo. La sosta offre l’occasione per correggere ciò che non ha funzionato: al ritorno, oltre ai progressi nel gioco, saranno soprattutto i risultati a misurare la crescita degli azzurri.