ULTIM’ORA NAPOLI – C’è l’annuncio di Allegri: nuovi problemi per Anguissa!

Termina in parità la sfida delle 12:30 al Franchi tra Fiorentina e Napoli. Al termine del match è intervenuto ai microfoni in conferenza stampa il tecnico Massimiliano Allegri. Tra i temi trattati, spunta fuori un nuovo problema per Frank Zambo Anguissa.

Le condizioni di Anguissa

Allegri ha annunciato un nuovo problema fisico per il centrocampista camerunense. Entrato nei minuti finali, non è riuscito a lasciare la propria impronta al match, commettendo anche qualche errore tecnico di troppo che non ha reso contento l’allenatore:

“I cambi all’ultimo? Vergara poteva darci una mano ma ho cambiato idea. Mancavano 5 minuti e ho messo dentro Anguissa, che ha avuto di nuovo un risentimento credo” – ha detto in conferenza stampa.

Nelle prossime ore, dunque, ci saranno nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Anguissa, che era rientrato nell’elenco dei convocati proprio per la sfida di oggi. Ora ci sarà la pausa, che aiuterà Allegri a recuperare anche altri pezzi pregiati della rosa.