Napoli, Alvino non ci sta e va controcorrente: “Bilancio positivo, merito di Allegri!”

Napoli e Allegri chiudono il primo ciclo di campionato con soli 7 punti in classifica Dopo cinque giornate e la sfida di Champions contro l’Arsenal, gli azzurri occupano il nono posto. Per molti tifosi non si tratta di un avvio convincente, mentre per Carlo Alvino il bilancio è positivo.

La stagione partenopea inizia con molti alti e bassi, soprattutto dal punto di vista della prestazioni in campo. Il pareggio 1-1 contro la Fiorentina fotografa una squadra che possiede ancora delle imperfezioni. Il calendario di apertura era in salita: Arsenal in Champions, Inter, Como e Fiorentina.

La frustrazione dei tifosi nasce dalle scelte di mercato estivo e poi si è materializzata con la poca cattiveria vista fino a questo momento.

A dare un’opinione controcorrente, è stato Carlo Alvino sul suo profilo Instagram. Secondo lui il bilancio è positivo, così come il terremoto evitato da Allegri in queste prime gare con il Napoli:

“Per molti questo avvio è stato amaro. Per altri, me compreso, decisamente agrodolce. Conoscevamo già i pregi e i difetti di questa rosa. Proprio per questo la società ha scelto Allegri: l’obiettivo era mantenere il Napoli nel lotto delle grandi, e mai scelta fu più azzeccata. Purtroppo, il racconto di queste prime settimane è stato inquinato dal malumore per le scelte estive, facendo perdere di vista l’obiettività. La verità, però, è che nonostante un calendario iniziale in salita, il bilancio è positivo. Il terremoto, temuto da alcuni e gufato da altri, non è avvenuto. Il merito è di Allegri e dei suoi ragazzi. E chissà che a gennaio, con l’aiuto della proprietà, non si possa fare un ulteriore salto in avanti”.