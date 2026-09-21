Fiorentina-Napoli, Allegri avvelenato a fine partita: il retroscena

Massimiliano Allegri esce furioso dal Franchi dopo il pareggio 1-1 tra Napoli e Fiorentina. Secondo il Corriere della Sera, lo stato d’animo dell’allenatore è descritto con una parola netta: “avvelenato”. Non è solo il risultato a infastidire il tecnico.

Allegri e il “brodino tiepido”: il pareggio non convince

Il pareggio viene definito dal quotidiano un brodino tiepido, incapace di invertire il giudizio su un inizio di stagione complicato. Allegri pretende una squadra modellata secondo le sue caratteristiche tattiche. Finora gli azzurri non hanno raggiunto quella solidità difensiva che dovrebbe rappresentare uno dei punti di forza delle sue gestioni.

Il Napoli fatica a gestire il vantaggio e a chiudere le partite quando ne ha l’opportunità. Questo aspetto è centrale nella rabbia del tecnico a fine gara.

Allegri durante la gara

Manca la cattiveria agonistica nel Napoli di Allegri

Il Corriere della Sera evidenzia un elemento che contraria particolarmente l’allenatore: la mancanza di cattiveria tattica. Gli azzurri non riescono a interpretare i momenti cruciali della gara con l’aggressività necessaria. La lettura difensiva dei diversi fasi di gioco risulta insufficiente. Questa fragilità caratteriale rappresenta un problema strutturale nel progetto di Allegri al Napoli.

La fase offensiva complica ulteriormente il quadro. Il Napoli costruisce occasioni ma sbaglia sistematicamente nella scelta decisiva. Concede troppo e crea senza concretizzare: questo il verdetto del quotidiano. Non è un difetto dell’ultima partita. La difficoltà a finalizzare caratterizza l’intera prima parte della stagione.

Il pareggio di Firenze cristallizza le perplessità di Allegri su una squadra ancora lontana dal suo modello. Manca la solidità. Manca la cattiveria. Manca la concretezza offensiva. Il tecnico sa che il margine di errore è ridotto e che i prossimi risultati determineranno il consenso attorno al suo progetto a Napoli.