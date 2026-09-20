Vergogna in Fiorentina-Napoli: cori contro gli azzurri durante il minuto di silenzio per Mazzola!

Durante il minuto di raccoglimento dedicato a Sandro Mazzola allo stadio Franchi, sono stati uditi cori offensivi contro Napoli.
Franchi: l’inciviltà durante il minuto di silenzio per Mazzola
Prima del fischio d’inizio del lunch match terminato 1-1, si è tenuto il minuto di silenzio in ricordo di Sandro Mazzola, scomparso negli scorsi giorni. Dal settore occupato dalla curva dei tifosi della Fiorentina, però, è partito un coro contro Napoli.
Ancora una volta, un passo indietro per il nostro calcio e per il mondo: i tifosi viola non hanno mostrato cordoglio nei confronti della storica figura di Mazzola.
Tensioni oltre il calcio
L’accaduto rimane un episodio che alimenta il dibattito sulla gestione dei comportamenti negli stadi italiani e sulla responsabilità collettiva nel rispetto dei momenti solenni dedicati ai ricordi. La partita Fiorentina-Napoli, come altre occasioni precedenti al Franchi, continua a generare tensioni che vanno oltre il calcio giocato.
Lo stesso, c’è da evidenziare, è accaduto anche all’Allianz Stadium prima dell’inizio del match tra Juventus e Atalanta.