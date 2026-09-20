Napoli horror, peggior partenza degli ultimi 10 anni: dato terrificante!

Al termine del match contro la Fiorentina, il Napoli arriva alla prima sosta stagionale con 7 punti in 5 partite di campionato. Una partenza non ottimale, considerando gli obiettivi prestabiliti. Massimiliano Allegri spera quanto prima di recuperare pedine fondamentali in queste due settimane di stop, con l’intento di ripartire vincendo contro il Frosinone il prossimo 10 ottobre.

Partenza horror: raggiunto anche Garcia

Il dato arrivato da Opta, non lascia sorrisi in casa Napoli. I tifosi attendono una svolta, ma al momento la squadra non sembra girare al meglio. Tanti errori tecnici e poca cattiveria nell’attaccare l’area di rigore. I partenopei sono chiamati ad una svolta, prima che sia troppo tardi.

Per il Napoli si tratta della peggior partenza negli ultimi 10 anni a pari merito con la stagione 23/24, quando alla guida del club c’era Rudi Garcia, esonerato poi alla dodicesima giornata a seguito del ko interno contro l’Empoli.