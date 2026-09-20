Fiorentina-Napoli, Allegri non ci sta: “Usciamo arrabbiati, dobbiamo migliorare!”, poi su errori e classifica…

Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del match tra Fiorentina e Napoli. Il pareggio non è andato giù al tecnico, che ha spiegato le difficoltà della squadra: anche oggi tanti errori tecnici che non lasciano contenti. Allegri ha evidenziato anche un aspetto da migliorare.

Le parole di Allegri

Allegri non ci è andato leggero al termine della partita contro la Fiorentina. Il suo intervento a DAZN è stato diretto e preciso, lasciando un chiaro messaggio ai suoi calciatori in vista dei prossimi impegni stagionali:

“Saremo anche in grande crescita, ma usciamo molto arrabbiati. Dobbiamo ancora crescere: non basta tenere il possesso palla se poi alla fine hai tante occasioni per poter segnare e non me approfitti. Tante volte la palla passa nell’area ma non riusciamo a chiudere. Bisogna attaccare la palla. Ci alleniamo per migliorare tutto: una cosa che va assolutamente migliorata è l’attenzione. Abbiamo perso palle facili nell’ultimo minuto e mezzo”.

Sulla classifica e il momento del Napoli

Non è mancato un pensiero anche in merito alla situazione di classifica, non attesa ad inizio stagione. Per il Napoli solamente 7 punti in giornate, con la vetta distante 6 punti: