Nazionale, Politano accetta l’esclusione: “Giusto il ciclo giovani!”, poi sulla sconfitta di Firenze…

Matteo Politano accetta l’esclusione dalla convocazione dell’Italia, riconoscendo la necessità di un ricambio generazionale voluto da Roberto Mancini. L’esterno del Napoli non nasconde il rammarico ma comprende la strategia del commissario tecnico.

Politano escluso: il rammarico e la consapevolezza

Dopo il pareggio 1-1 tra Fiorentina e Napoli, Politano ha affrontato il tema della mancata convocazione nel corso della conferenza stampa. Il giocatore ha dichiarato il suo dispiacere, ammettendo che ogni esclusione pesa, ma ha riconosciuto la legittimità della scelta tecnica.

“C’è sempre dispiacere, ma è giusto che Mancini ricrei un ciclo di giovani. Noi abbiamo una certa età”, ha spiegato l’esterno azzurro, tracciando una linea netta tra la delusione personale e la razionalità calcistica.

La decisione del commissario tecnico rappresenta un cambio di rotta rispetto ai cicli precedenti, con una chiara volontà di ringiovanire il gruppo squadra italiano. Politano, pur non essendo più nella rosa delle priorità della Nazionale, rimane un elemento importante per il Napoli, dove continua a rappresentare una risorsa offensiva di qualità.

Matteo Politano con la maglia azzurra durante una partita di qualificazione della nazionale italiana

Il Napoli e la mancanza di cattiveria a Firenze

Sul pareggio al Franchi, Politano ha analizzato la prestazione degli azzurri con autocritica. Ha evidenziato come il Napoli abbia costruito diverse occasioni da gol, con De Gea protagonista tra i pali della Fiorentina, ma ha sottolineato l’importanza del lavoro successivo. La squadra deve aggiungere quella determinazione che è mancata nel risultato finale.

L’esterno ha inoltre puntato il dito sulle condizioni ambientali.

“È difficile mantenere i ritmi alti con questo caldo, le squadre si sono allungate e va a influire nello spettacolo. Ci manca quella cazzimma in più che va messa assolutamente”, ha dichiarato.

Il pareggio di Firenze lascia il Napoli con l’amarezza di non aver capitalizzato le occasioni create e di aver subito una pressione che, in momenti decisivi della stagione, non può essere tollerata.