Lang recrimina: “Potevamo essere più efficaci. Scontento per il cambio, ma è una buona cosa”

Noa Lang ha parlato a Dazn al termine di Fiorentina-Napoli. L’olandese ha recriminato per qualche errore di troppo nelle scelte finali da parte dei suoi compagni e ha spiegato di non essere stato contento nel momento in cui è stato sostituito, ma che questo va interpretato come un segno positivo del suo attaccamento alla maglia.

Lang e la prestazione dle Napoli: “I miei compagni non mi hanno visto…”

Intervenuto a Dazn, Lang si è allineato a quanto detto da Allegri riguardo la prestazione della squadra. Gli azzurri hanno sbagliato qualche scelta di troppo e sprecato una chance per ottenere una preziosa vittoria:

“C’erano gli spazi per essere più efficaci. Giochiamo per il Napoli e dobbiamo essere più bravi a guardarci a vicenda. Mi sono trovato un paio di volte davanti alla porta e non mi hanno visto. Dobbiamo migliorare in questo”.

L’olandese evidenzia un problema vero del Napoli: una ricerca di un’intesa in campo che talvolta non è perfetta. I meccanismi di Allegri sono ancora in rodaggio e ci vorrà forse un po’ di tempo per vedere altri miglioramenti.

Il rapporto con Allegri e la reazione al cambio

Il giocatore ha anche raccontato la sua reazione al cambio e il suo rapporto con mister Allegri. Lang ha reagito in modo visibilmente scontento alla sostituzione, ma per lui questo non va interpretato necessariamente come un segno negativo:

“Non ero contento dopo il cambio, ma credo sia una buona cosa. Dopo 60 minuti gli spazi possono aumentare, ma è una scelta del mister e bisogna rispettarla Sento che il mister creda in me. In generale io posso migliorare e può migliorare tutta la squadra”.

Lang ci ha tenuto a far capire con queste parole che la sua rabbia per il cambio sia un qualcosa che dimostri il suo attaccamento alla maglia e non una mancanza di rispetto. L’olandese sa di dover migliorare ancora, ma ha tutta la voglia di farlo.