Romano-Napoli: la valutazione del Cagliari sale a 20 milioni, i dettagli

Alessandro Romano interessa al Napoli, ma il Cagliari fissa il prezzo tra 15 e 20 milioni di euro. Il centrocampista classe 2006 ha convinto Roberto Mancini per la convocazione in Nazionale.

Romano e il Napoli: perché il prezzo sale già ora

Il centrocampista del Cagliari ha bruciato le tappe. Arrivato in Sardegna appena due mesi fa per 5 milioni più 1,5 di bonus, Romano ha già attirato l’attenzione dei vertici azzurri – e non solo – grazie a prestazioni di alto livello.

La convocazione di Mancini per la Nations League, dopo soltanto quattro presenze in Serie A e un gol decisivo contro il Parma, ha trasformato una semplice promessa in una priorità di mercato nazionale. Non è casuale che Napoli, Inter e Juventus abbiano iniziato a monitorare il calciatore con crescente interesse. Secondo Vittorio Arba, giornalista di ‘TuttoCagliari.net’:

“La valutazione del giocatore potrebbe aggirarsi sui 15-20 milioni. Il Cagliari ha fissato il prezzo di Romano, ma potrebbe salire”.

Tutto quello che può succedere con Romano sul mercato

Arba è stato esplicito sulle tempistiche:

“Penso sarà un discorso da affrontare più a giugno che a gennaio. La convocazione in azzurro, dopo appena quattro presenze e un gol in Serie A, peraltro tutte di grandissimo livello, unita al fatto che il Cagliari seguiva il giocatore da due stagioni e che quest’anno lo ha prelevato per 5 milioni più 1.5 di bonus, confermano sia quanto il Cagliari punti sul giocatore e sulla sua crescita, sia quanto sarà difficile resistere alle sirene dei grandi club”.

Il Napoli avrà sei mesi per osservare Romano senza pressioni immediate. Nel frattempo, però, il prezzo salirà inevitabilmente. Ogni gol, ogni buona prestazione, ogni ulteriore convocazione azzurra aggiungerà valore al cartellino.

A giugno, quando il discorso potrà diventare concreto, gli azzurri dovranno decidere se pagare la cifra richiesta dal Cagliari o cercare alternative. La prossima finestra estiva di calciomercato dipenderà poi anche dalle mosse di Inter e Juventus, decise a non farsi sorprendere su un profilo che rappresenta il futuro della mediana italiana.