Italia, le convocazioni di Mancini: out Politano, Favasuli e Spinazzola, solo due azzurri presenti!

Roberto Mancini ha diramato la sua prima lista delle convocazioni al ritorno all’Italia. Sono presenti soltanto due calciatori del Napoli: out anche Politano e Spinazzola rispetto al solito, ma si aggiungono anche Favasuli, Meret e Lucca.

La scelta di Mancini: tanti esclusi partenopei

Il nuovo commissario tecnico Roberto Mancini ha diramato le sue prime convocazioni ufficiali, indicando già le sue priorità tattiche e le sue preferenze sulla corsia offensiva. La lista conta 34 calciatori per affrontare quattro appuntamenti di Nations League: doppia sfida contro la Turchia, oltre a Belgio e Francia. In questa selezione non figurano Meret, Spinazzola, Politano e Lucca. Escluso anche Favasuli che, però. farà parte del gruppo U21 di Baldini, in lotta per la qualificazione al Campionato Europeo.

Matteo Politano durante una partita del Napoli

Di Lorenzo e Vergara: la continuità azzurra al Napoli

Diversa la situazione per Giovanni Di Lorenzo, il quale mantiene la fiducia di Mancini e figura nella lista dei convocati. Il capitano del Napoli prosegue il suo percorso nella Nazionale, confermando il ruolo centrale che ricopre negli equilibri della squadra azzurra. Accanto a lui esordisce Antonio Vergara, che riceve per la prima volta una convocazione nella Nazionale maggiore, un riconoscimento significativo per il giovane talento.

La presenza di due elementi napoletani nella rosa dimostra come il club partenopeo continui a rappresentare un vivaio importante per la Nazionale, sebbene con delle scelte specifiche su chi viene selezionato. Di Lorenzo resta un pilastro del progetto di Mancini, mentre Vergara rappresenta il rinnovamento generazionale che il commissario tecnico intende costruire per il futuro prossimo dell’Italia.

Le quattro sfide di Nations League serviranno a Mancini per testare i suoi uomini e definire ulteriormente gli assetti tattici della squadra. Con 34 convocati a disposizione, il ct avrà diverse opzioni per valutare i calciatori in vista dei prossimi impegni internazionali.