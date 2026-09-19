Noa Lang titolare a Firenze: Neres recupera, ma l’olandese è favorito

Noa Lang si prepara a partire da titolare contro la Fiorentina, mentre David Neres recupera terreno nelle gerarchie di Massimiliano Allegri. L’olandese mantiene il vantaggio sugli esterni offensivi azzurri.

Noa Lang favorito a Firenze: il ruolo decisivo nella fase difensiva

L’esterno olandese è considerato una soluzione completa sotto il profilo tattico. Come rivela ‘Repubblica Napoli’, Lang contribuisce significativamente nella fase di non possesso, elemento che lo rende preferibile ad altre opzioni offensive. Tuttavia, Allegri chiede un incremento della partecipazione alla manovra offensiva per aumentare la pericolosità complessiva dell’attacco.

La scelta di schierare Lang dal primo minuto risponde a una precisa esigenza: equilibrio difensivo senza rinunciare alla spinta offensiva. L’olandese non è solo un esterno d’attacco, ma un giocatore che copre ampi spazi in fase di ripiegamento. Questa caratteristica lo rende fondamentale nel sistema di gioco che Allegri sta costruendo con il Napoli, soprattutto contro avversari come la Fiorentina che sfruttano ampiezza e velocità.

Neres recupera: il brasiliano cresce nelle gerarchie

David Neres non è più una riserva relegata in panchina. Il brasiliano sta progressivamente migliorando la condizione fisica dopo i problemi alla caviglia che lo hanno frenato. Il suo minutaggio aumenterà nelle prossime settimane, con Allegri che attende il suo ritorno al massimo della forma.

Cosa ha dimostrato Neres nella passata stagione? Il calciatore è stato determinante prima dell’operazione, contribuendo ai migliori momenti di gioco della squadra. Possiede qualità tecnica, imprevedibilità e capacità di creare superiorità numerica nei duelli uno contro uno. Esattamente quello che serve al Napoli per variare il gioco e sorprendere gli avversari. Allegri lo considera una soluzione tattica di valore, non una scelta di ripiego.

Il ballottaggio tra esterni: Vergara resta indietro?

Oltre a Lang e Neres, anche Vergara è stato valutato per la fascia offensiva. Tuttavia, l’olandese ha consolidato il proprio vantaggio, mentre il brasiliano continua la sua risalita. La competizione tra i tre esterni offensivi definisce le scelte di Allegri per le prossime partite. Firenze rappresenta un test importante per comprendere quale sarà l’assetto tattico del Napoli nel prosieguo della stagione.