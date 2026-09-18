Fiorentina-Napoli, Allegri scioglie i dubbi di formazione: due possibi novità

Massimiliano Allegri ha due scelte decisive per Fiorentina-Napoli: il ballottaggio a sinistra tra Olivera e Spinazzola, e il riposo di Kevin De Bruyne per Antonio Vergara in trequarti.

Olivera favorito sulla sinistra, Spinazzola in panchina

La linea difensiva del Napoli subisce variazioni tattiche in vista del match contro la Fiorentina. Olivera parte avanti nelle gerarchie per occupare la fascia sinistra, mentre Spinazzola rimane una soluzione di ricambio. Allegri ha due giorni ancora per confermare la scelta, ma l’orientamento sembra chiaro.

De Bruyne titolare ancora, Vergara aspetta dalla panchina

In trequarti la situazione è più fluida. Kevin De Bruyne dovrebbe scendere in campo per la terza volta consecutiva, nonostante il ciclo di impegni ravvicinati. Antonio Vergara rimane in attesa della prima convocazione dalla Nazionale e rappresenta l’alternativa offensiva disponibile. La decisione di non fa riposare il belga non è però ancora certa e il ballottaggio è vivissimo.

Il Napoli si presenta a Firenze con una formazione sostanzialmente confermata, ricca di indisponibili, e con i soli aggiustamenti sulla corsia mancina. Meret e Anguissa rientreranno dopo la sosta. Speranza anche per Marianucci. McTominay proverà senza forzare, stessa cosa per Alisson, che potrebbe rivedere il campo un po’ più tardi. Cerca la miglior condizione Badiashile, mentre Buongiorno rientrerà tra fine 2026 e inizio 2027.