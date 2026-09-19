Napoli, Neres è l’arma in più contro la Fiorentina: può trovare spazio

David Neres può essere l’arma in più a disposizione di mister Allegri prima della sosta. L’ala brasiliana sta trovando il miglior stato di forma e potrebbe dare una grande mano nel match di domani contro la Fiorentina.

Spazio per Neres in Fiorentina-Napoli

Fiorentina-Napoli sarà un match delicato, un match che gli azzurri devono portare a casa per arrivare sereni alla sosta incombente. Tuttavia, c’è da far fronte alle numerosissime assenze, come Leonardo Spinazzola, che quasi sicuramente non recupererà dopo lo stop di ieri, Alisson Santos e Giovane. Ecco che, dunque, le scelte in attacco sono piuttosto limitate. Tuttavia, mister Allegri potrebbe fare affidamento su un’arma diversa per stavolta, chiamata David Neres. Infatti, segnala La Gazzetta dello Sport, il brasiliano può trovare spazio contro la Viola, candidandosi addirittura a uma maglia dal 1′.

Il minutaggio del brasiliano

Per Neres è un’ottima notizia, che lascia filtrare sensazioni ottime dopo un lunghissimo infortunio e un recupero piuttosto difficoltoso. In questo inizio di stagione, infatti, l’ala brasiliana è stata impiegata col contagocce, con soli 52′ a disposizione tra Como, Inter e Arsenal. Palla ad Allegri ora sulla sua gestione: è in ballottaggio per un posto sulla sinistra con Lang e Vergara, che si candida però anche per una maglia a centrocampo contesa a Kevin De Bruyne.